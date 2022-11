Enderrocaran l’antic Caprabo del Mas Xirgu i hi faran un Aldi

La nau que ocupava un antic Caprabo a la rotonda de la plaça Vila de Salt (el giratori que permet entrar al polígon Mas Xirgu de Girona) serà enderrocada i en el seu lloc s’hi aixecarà un altre supermercat de la cadena alemanya Aldi.

El pressupost per executar els treballs s’estima en prop de dos milions d’euros i recentment m’ha concedit la llicència per poder portar a terme els treballs. Aldi ja té un establiment obert a la zona i molt probablement l’operació servirà per traslladar una botiga cap a l’altra i la que ara està en funcionament tancarà un cop obrir el nou equipament.

La construcció del nou supermercat tindrà una estructura similar a la que hi ha a l’altre costat de la rotonda, de la cadena Lidl. L’aparcament del nou Aldi, se situarà a la planta baixa, sota de l’edifici, i el supermercat pròpiament dit estarà ubicat a la planta superior a la qual s’hi accedirà per unes rampes mecàniques. Aquesta planta, s’aixecarà amb un conjunt de pilars que estaran situat entre l’aparcament. L’empresa, a més a més, preveu posar plaques solars al sostre, segons consta en la petició del permís d’obres.

Protecció per l’estat degradat

Actualment, a l’immoble on hi havia l’antic supermercat està envoltat de tanques per tal que ningú s’hi acosti i pugui prendre mal. Fonts municipals han indicat que van demanar al la propietat que protegissin tot l’entorn perquè s’estava degradant i hi havia perill. Les diferents façanes estan plenes de pintades i hi hagut intents per entrar a l’interior de l’estructura.

Els darrers mesos, també hi havia hagut queixes de usuaris de la zona que alertaven que l’espai exterior estava molt brut i no s’hi passava a netejar.

Ara mateix, Aldi té un altre establiment en funcionament a la capital gironina a més a més d’aquest ubicat a l’entrada del polígon Mas Xirgu. Es tracta del supermercat que està en funcionament des de fa anys a tocar de les hortes de Santa Eugènia, al costat del col·legi Maristes. En un costat hi té un altre supermercat, de la marca Lidl i un Mc Donald’s.

A l’altre costat hi ha un espai lliure on en un futur s’hi hauria d’aixecar una residència per aestudiants, un Burger King, un establiment de productes de la llar i una residència per a la gent gran.