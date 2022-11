Quatre aparcaments de Girona aplicaven preus més alts que els que tenien estipulats

Quatre aparcaments de Girona han estat aplicant tarifes més cares que el que establia la concessió municipal. L’Ajuntament ho ha detectat en revisar la documentació i ha requerit a les diferents empreses gestores que posin els preus que té marcats. No fer-ho podria suposar perdre la concessió.

L’àrea de mobilitat i Via Pública ha tingut en compte un informe jurídic municipal que detallava quins aspectes s’havien de controlar de les concessions. «En base a aquest informe estem ordenant cada concessió municipal d’aparcament», ha ressaltat la regidora de Mobilitat, Marta Sureda. La representant del govern ha advertit que seguiran inspeccionant altres aspectes que contempla l’informe jurídic per si hi ha altres incompliments. Sureda ha explicat que les societats que gestionen els estacionaments tenen quinze dies per posar els preus que estan establerts a cada concessió.

Els quatre afectats i les tarifes

Un dels quatre aparcaments on s’ha detectat l’incompliment correspon a l’aparcament situat a sota de la plaça de l’U d’octubre de 2017. En aquest aparcament s’ha comprovat que la societat Parking plaça Constitució SA. Està aplicant un preu de 0.03512 euros per minut quan hauria d’estar aplicant una tarifa de 0,034766 euros per minut.

La segona instal·lació on s’han detectat preus abusius correspon a l’aparcament que hi ha a sota de la plaça Salvador Espriu i el Mercat del Lleó. En aquest cas, l’empresa Parking plaça Catalunya SA està aplicant 0,04 euros per minut, les dues primeres hores i 0,03 euros per minut a partir de la tercera hora, quan hauria d’estar aplicant 0,034766 euros per minut.

El tercer aparcament que ha rebut un requeriment de l’Ajuntament és el que hi ha en un lateral del parc de Vista Alegre, que gestiona l’empresa Guimerà Nou SL. S’ha observat que està cobrant 0,047 euros per minut les dues primeres hores i de 0,036 a partir de la tercera. Segon la concessió, s’hauria d’aplicar 0.0292069 euros per minut a partir de la quarta hora.

Finalment, pel que fa a l’aparcament que hi ha al costat de l’hospital Josep Trueta, la societat Tadifi SL, del grup Mifas, Aplicava 0,027 euros per minut quan havia d’aplicar una tarifa de 0,020862 euros. A més, se li demana que el 8% de les places d’aparcament siguin per a bicicletes, com es detallava al plec. Sobre aquest fet, la societat té tres mesos per generar aquest espai.

Desestimació de restabliments

D’altra banda, l’empresa Saba demanava un restabliment econòmic per les conseqüències patides per la Covid, pels estacionaments al carrer Berenguer Carnicer (darrere dels jutjats) i el de sota de la seu de la Generalitat. L’Ajuntament ho ha desestimat. Marta Sureda ha afirmat que els aparcaments van poder seguir prestant el servei d’aparcament. Sí que s’ha acceptat l’augment de preus que demanava pel segon, perquè ho contempla el plec de clàusules.