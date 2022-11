Condemnen un menor per fer malbé l’ascensor de Vista Alegre

Un jutjat de Girona ha condemnat un menor d’edat a 40 hores de prestacions en servei a la comunitat i a indemnitzar l’Ajuntament amb 398,92 euros per malmetre l’ascensor del carrer Picapedrers que connecta els barris de Vista Alegre i les Pedreres. L’aparell ha estat vandalitzat en múltiples ocasions provocant que deixés de funcionar fins que no es pogués reparar en diverses ocasions els darrers anys.

Els fets pels quals s’ha condemnat el jove s’haurien produït el 16 de maig d’aquest any, poc abans de les tres de la tarda, quan la persona encausada juntament amb un altre noi, menor de catorze anys i per tant inimputable, s’haurien acostat a l’ascensor i haurien començar a colpejar la porta amb el peu fins que l’aparell va quedat aturat.

El dia de la vista al jutjat de menors, el noi no hauria negat que aquell 16 de maig estigués al lloc dels fets però va afirmar que ell no havia estat qui havia colpejat l’ascensor. I va apuntar que havia estat una altra persona. Per confrontar aquesta declaració, es va demanar la declaració dels joves que en el moment dels fets estaven a l’interior de la instal·lació. En total es va preguntar a cinc joves. Tots van coincidir en què van veure el condemnat sortint corrent del lloc dels fets juntament amb un altre noi i que a la zona no hi havia «ningú més» i que havien sentit els cops de peu. Algun dels testimonis va afirmar que es van donar cops a l’ascensor dues vegades i que sempre hi havia, tot sols, els dos menors que són també els que va veure marxar corrent cada vegada. Els policies que van anar al lloc dels fets van identificar els dos implicats.

La magistrada exposa que, tot i que el menor encausat va intentar implicar el noi inimputable per la seva edat per sota dels catorze anys, aquest segon no va ser citat per corroborar la declaració del primer. «No hi ha dubte que l’encausat va participar dels fets amb complicitat amb l’altre jove, sent indiferent qui va materialitzar les puntades de peu», indica la sentència.

Els fets són constitutius d’un delicte de danys lleu al haver estat peritats per una quantitat inferior als 400 euros. Per tot plegat, se’l condemna a 40 hores de prestacions en benefici de la comunitat que hauran de realitzar-se en un servei públic, a poder ser de l’Ajuntament de Girona. En concepte de responsabilitat civil haurà d’indemnitzar conjuntament i solidàriament amb els seus legals representants a l’Ajuntament amb 398,92 euros.

Des de l’Ajuntament, el tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, ha recordat que «aquestes retolades que passen de mida» on els autors «no pensen amb els ciutadans que necessiten aquest ascensor o algun altre servei» han de tenir una condemna «exemplificant». Ha recordat que els joves «han de tenir la clar que el que és de tots» s’ha de «protegir» i no «fer-ho malbé». Admet que sentències com aquestes fruit d’una denúncia de l’Ajuntament «són situacions poc agradables» però deixa clar que «s’han de perseguir els responsables de les bretolades i l’incivisme i aquests han d’assumir les conseqüències». També per deixar escombraries fora dels contenidors, trencar llums de Nadal o qualsevol altre acte vandàlic.