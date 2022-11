Unes 50.000 persones han visitat la 41a Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, que avui ha baixat el teló de l’edició més multitudinària i consolidada com un de les fires temàtiques més importants de Catalunya. Des del dijous, i especialment durant el cap de setmana, riuades de gent han omplert els diferents espais i han completat l’aforament de la cinquantena d’activitats organitzades, empesos pel bon temps del i les ganes de retrobar-se amb un ambient festiu genuí i autèntic com el que es respira en aquesta festa.

«Nosaltres pensem que he vist passar un moment històric, no només per la gran participació que hi ha hagut, sinó per l’èxit de totes les activitats», ens explica Xavi amat, de la Confradia de la Ratafia, qui afegeix que, tot i que la festa no ha anat més que creixent any rere any, «hem vist molta més gent de la que esperàvem, i de totes les edats».

La fórmula de tastos de ratafia a través de tiquets i amb copes de vidre s’ha mostratmolt efectiva, i els visitants han pogut degustar les creacions de productors de ratafiad’arreu del territori, que en un gran percentatge han esgotat l’estoc d’ampolles que havien posat a la venda. També ha tingut un èxit absolut la tirada especial de 700 ampolles de la Ratafia 1842, especial 25è aniversari, que el mateix dissabte a migdia ja s’havia esgotat per complet. Aquesta edició limitada, envellida amb fusta de castanyer, ha estat una de les novetats proposades enguany per la Confraria de la Ratafia, juntament amb la nova carta de Ratafies de Santa Coloma, presentada avui. I també amb l’objectiu que a Santa Coloma es visqui l’univers de la ratafia durant tot l’any, s’han presentat dues accions d’àmbit cultural.

Creixement de la Festa

Aquestes són les principals novetats d’una Festa de la Ratafia que ha sabut adaptarse i mantenir-se en plena forma malgrat els dos anys fortament condicionats per la pandèmia, i que ha reaparegut amb més força que mai, creixent en tots els àmbits.

Han estat quatre dies d’intensa activitat per a tots els públics, amb xerrades tècniques, sortides al bosc, concerts, tallers, visites guiades, cercaviles, jornada castellera, cursos, exposicions i activitats gastronòmiques.