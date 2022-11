«L’infern» de no poder dormir a les nits

Els veïns del passeig de José Canalejas de Girona fa anys que es queixen que no poden agafar el son durant les nits. El problema principal són els locals d’oci nocturn de la zona que, no només tenen la música a tot drap fins a altes hores de la matinada, cada dia, sinó que també provoquen baralles al carrer, amb crits i xivarri. «És un infern», declarava un dels portaveus del grup veïnal que ha demanat, de manera reiterada, a l’Ajuntament de Girona trobar alguna solució, tot i que de moment no se n’ha trobat cap de convincent i que agradi als veïns.

En concret, es queixen d’un dels locals que té obert, fins i tot, molts dies laborables i que posen en dubte que «compleixi amb la llicència». Aquest establiment tindria obert fins a les 6 de la matinada i, per això, «no podem dormir en tota la nit, i molts de nosaltres fem feina l’endemà», es queixen. I no només no poden dormir per «les vibracions» de la música del local, sinó que de l’interior també «se senten fins i tot els lavabos». En aquest sentit, els veïns opten per posar-se taps o, fins i tot, prendre algun medicament per poder agafar el son, tot i que «a vegades és impossible».

Al carrer, lamenten que els fets s’agreugin, amb «baralles i xivarri» que afirmen que han anat a més en l’últim any. Fins i tot, apunten que alguna d’aquestes baralles hauria acabat amb una persona al riu Onyar, que es troba a l’altre cantó del passeig. Tot aquest conflicte fa que «la nostra salut es deteriori», perquè ja són «moltes nits seguides sense poder dormir bé». I és que es demanen «quines persones» poden anar a un local entre setmana, moltes vegades «acabant en estat ebri». A tot això, encara s’hi ha de sumar un altre problema, el de la neteja. I és que quan aquests locals tanquen «ja a les 6:30 de la matinada», totes les deixalles queden a «l’exterior del local».

A part d’aquest local, la zona del passeig és coneguda per tenir altres establiments d’oci nocturn. Bé en aquesta via o a algun carrer proper. Els veïns apunten que «s’han fet proves sonomètriques amb empreses» per mirar de resoldre aquest afer. Tanmateix, «aquestes proves no han servit per resoldre la qüestió» o, almenys, «no manera duradora», lamenten.

A més, afirmen que la policia i l’Ajuntament «en tenen consciència» de tota aquesta problemàtica. De fet, expliquen que han trucat un munt de vegades a la policia per queixar-se del soroll i «ningú es fa càrrec del problema», lamenten. «El que trobo més molest de tot és que seguim la via correcta de presentar les queixes a l’Ajuntament i buscar algú que es faci càrrec i que la resposta sigui que busqui un altre pis, com donant a entendre que no hi ha solució», exposa aquest portaveu del grup veïnal.