Entitats que van tenir barraca qüestionen el concert de tarda de les Fires de Girona

Les entitats que aquest any han tingut barraca a la Copa durant les Fires de Girona ja han fet un primer balanç. En general, afirmen que han funcionat molt bé i que durant els concerts s’hi ha aplegat molta gent, exceptuant un parell de nits més fluixes. Ho atribueixen al bon temps i a les ganes de festa que tenien els gironins després que aquest model d’una barraca per entitat no es veiés des de 2018. Tot i aquest èxit d’afluència, també qüestionen el concert de tarda que es va fer el dia de Tots Sants o, si més no, proposen alternatives per millorar-lo de cara futures edicions.

L’actuació de Di-versiones va acollir a 12.000 persones de totes les edats a la Copa segons les dades de la Policia Municipal. Tanmateix, les diferents entitats apuntaven que hagués pogut ser una mica més tard «perquè la gent quedés a sopar», explicava la portaveu del Girona Club Hoquei, Marta Ciurana. De fet, el mateix grup havia anunciat, setmanes abans, l’actuació per les set de la tarda, però, finalment, va ser a les sis. El portaveu de l’Associació de Naturalistes de Girona, Adrià Compte, també proposa que aquest concert de tarda es faci un altre dia, amb l’endemà festiu. L’actuació va ser «potent i amb molta gent, però com que el dimecres era laborable la gent no va aprofitar per fer sopars i gaudir una mica més de la festa», exposava.

Valoració positiva

Tot i així, la valoració general per les entitats és positiva. Durant les Fires de ja fa quatre anys, les últimes amb una barraca per enitat, la climatologia no va acompanyar massa. Aquest any, però, només va caure un petit xàfec divendres al migdia. Així, el temps ha acompanyat i «va fer que la gent de Girona sortís i que, sobretot, la gent de fora també vingués durant el primer cap de setmana» explicava el membre de la comissió la Copa. Ferran Pèlach. I és que després de quatre anys «sense barraques normals, hi ha hagut una resposta brutal», continuava narrant. Amb quatre nits intenses de concerts, de divendres a dilluns, «el primer cap de setmana ens va desbordar una mica a tots», comentava Pèlach. Llavors, el segon cap de setmana va ser «una mica més fluix», tot i que «dissabte va tornar a ser fort».

Les entitats també detallaven que gairebé tot havia anat sobre rodes. «Ha anat molt millor que el 2018, molt bon temps i moltes ganes de sortir», Ciurana, i que, sobretot «l’últim dissabte va ser desbordant». Mentrestant, la portaveu de la Fal·lera Gironina, Laia Martín exposava que «la calor, les ganes de tornar a Fires i la programació equilibrada ha fet que la gent aposti per venir a la Copa i no anar a una discoteca».

Només petites excepcions que han fet que la Copa no s’acabés d’emplenar cada dia. Una d’elles, la nit de divendres, que va coincidir amb partit del Girona Montilivi i «no va venir gent a sopar». Per altra banda, l’ANG també reclama «més seguretat» quan les barraques estan tancades i també «més neteja».

Tot i que les associacions encara no han fet tots els comptes i no saben, exactament, els beneficis que han tingut al llarg de les Fires d’enguany. Tanmateix, totes apunten que se n’han fet més que el 2018. «Tenir barraca conjunta porta menys feina, però els beneficis no eren els mateixos», apuntava Laia Martín, qui també afirmava que tot i no tenir els nombres tancats «ha anat bastant bé». Tot i així, les entitats també apuntaven que el cost dels productes ha pujat en els últims mesos. Per exemple, apunten que la barra de pa ha passat de costar 27 cèntims a costar-ne 45. A causa d’això, els preus de les barraques també han estat una mica alts, cosa que ja s’havia fet amb la conjunta de l’any passat.

Els envasos de vidre, acceptats

Per altra banda, les qüestionades ampolles de vidre, finalment, «han estat valorades positivament», apuntava Pèlach tot i que no negava que al principi era un tema que «ens preocupava». En aquest sentit, Marta Ciurana comentava que «al principi teníem pànic, però ens vam organitzar bé i a la pràctica no tenen tants problemes com els bidons». Tot i així, l’ANG també demanava unes «barraques més grans» perquè «amb les caixes de refrescos s’ha perdut espai».