Una fuita d’aigua en una canonada de fibrociment deixa sis hores sense aigua vuit escales de Girona

Una avaria a la ronda Ferran Puig de Girona ha provocat una fuita d’aigua considerable avui al matí i que ha deixat sense servei els habitatges de vuit escales de veïns. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que la fuita havia estat «important» i que era conseqüència de l’estat d’una canonada de fibrociment. Aquests tubs són molt antics i l’anterior empresa hauria d’haver-les anat canviant, segons l’Ajuntament. Aquesta manca d’actuació, que afecta desenes de quilòmetres de canonades és una part de la demanda dels 13,2 milions que els ajuntaments reclamen a la part privada de l’anterior companyia mixta d’aigües. Les canonades de fibrociment als tres municipis sumen uns 148 quilòmetres. Una part important està a la zona sud del barri de sant Narcís. També però, en molts altres punts de la ciutat, com aquest a tocar de la Devesa.

L’incident s'ha iniciat cap a dos quarts de deu del matí i no s'ha resolt fins passades les quatre de La tarda. S'ha hagut de tallar el trànsit en un carril de circulació a la ronda Ferran Puig i s'ha impedit el pas a la vorera on els treballadors del servei d’aigües estaven actuant per reparar l’avaria.