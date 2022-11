Gemma Geis ultima la seva candidatura a l'alcaldia de Girona per Junts

Junts per Catalunya necessita urgentment centrar els seus missatges i prioritats en les pròximes eleccions municipals. La direcció del partit treballa per a evitar que les notícies que genera la formació no siguin escàndols interns, sinó fitxatges per a aconseguir alcaldies i competir amb ERC en els comicis del pròxim mes de maig. En aquest sentit, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del mateix grup editorial que Diari de Girona, tot indica que en una plaça clau per al partit com Girona, l'exconsellera Gemma Geis serà la candidata a l'alcaldia. La decisió només està a l'espera de ser anunciada i sotmesa a unes primàries en les quals no es preveu cap candidat alternatiu.

Girona és actualment la principal alcaldia que ostenta Junts en tota Catalunya, però Marta Madrenas va anunciar mesos enrere que no repetiria com a candidata. Junts va articular unes primàries i la triada va ser Assumpció Puig, exdegana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Però, poc després, Puig es va retirar donant un cop de porta, denunciant pressions internes, joc brut i "punyalades". I el partit a Girona també ha mostrat el seu rebuig a les maneres de la ja excandidata. És en aquest context, després de la sortida dels 'consellers' de Junts del Govern, s'inscriu la candidatura de Geis, extitular de Recerca i Universitats, excapde llista de Junts per Girona en les eleccions autonòmiques -en les quals va aconseguir la victòria amb set escons, el mateix que tres anys enrere-, i que ha tornat recentment a la seva plaça a la Universitat de Girona (UdG), on va ser vicerectora.