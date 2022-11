L'Ajuntament de Girona i l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) han posat en marxa una consulta popular perquè la gent proposi quins punts de la ciutat es podrien convertir en espais lliures de fum. L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar a la població de l'impacte que pot tenir el fum del tabac i fomentar una vida més saludable. L'enquesta està oberta a tothom i permet escollir si volen convertir en espais lliures de fum les zones d'equipaments esportius, els voltants dels centres cívics o les zones enjardinades. Els participants també poden proposar altres zones. La consulta estarà oberta fins al 16 de gener i després el consistori tindrà en compte els resultats, tot i que no es fixa una data per aplicar la proposta.

A través d'aquesta acció, l'entitat i l'ajuntament volen conscienciar de les conseqüències que pot tenir el fum del tabac en la salut i també la importància de portar una vida saludable. A més, la campanya també difon les conseqüències del fum en el creixement dels infants.

La consulta popular està oberta fins el 16 de gener a través de la pàgina web municipal. Quan es tanqui la votació, l'Ajuntament de Girona analitzarà els resultats i les propostes amb més suport. Tot i així, la consulta no és vinculant i, per tant, no implica una aplicació immediata de les propostes guanyadores, sinó que el govern local ho tindrà en compte per a futures accions.