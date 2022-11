L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona ha pogut tirar endavant la modificació puntual del pla General per fixar un llindar màxim del 15% de pisos turístics respecte als habitatges totals de cada barri o sector de la ciutat després que l'oposició hagi facilitat l'aprovació d'aquest punt que ha entrat com a proposta urgent en el ple celebrat aquesta tarda. Ha sigut, però, en una votació força curiosa.

L'equip de Govern (Junts i ERC) han votat a favor de la proposta, mentre que també ho han fet un membre del PSC i un altre de Guanyem. Els portaveus d'ambdós partits han al·legat que així han facilitat que la proposta hagi tirat endavant, però també han sigut crítics amb l'equip de govern, del qual han exposat que la proposta arriba molt tard, gairebé al límit. Mentrestant, la resta de membres del grup socialista s'ha abstingut, igual que Ciutadans i el regidor no adscrit. La proposta també ha tingut els vots en contra dels altres cinc regidors de Guanyem.

Si la modificació puntual del pla General no s'hagués aprovat, a partir d'aquest divendres 18 de novembre hauria caducat la suspensió de llicències al Barri Vell i hi hagués pogut haver una petició massiva de nous permisos. Això, en un barri on, juntament amb el Mercadal, la xifra d'immobles d'ús turístic ja és del 15,06. Ara, però, amb l'aprovació d'aquest punt, aquesta suspensió tindrà validesa durant un any més, per donar temps a validar totes les tramitacions. Així, per exemple, en aquest sector del Barri Vell i el Mercadal només hi podrà haver noves llicències en cas que algunes es donin de baixa. Tanmateix, s'ha de tenir en compte una única excepció que permetria concedir llicències a nous pisos turístics tot i que se superi el 15%, sigui el barri que sigui. Aquesta, seria quan hi hagués una rehabilitació integral de tot un edifici, amb la incorporació d'elements d'accessibilitat.