Ryanair preveu recuperar els vols a Belfast i Birmingham l’estiu vinent

Tot just finalitzada la temporada d’estiu, Ryanair ja té els ulls posats en l’estiu del 2023 a l’aeroport de Girona-Costa Brava. La companyia irlandesa ja ha posat a la venda els primers bitllets per a la propera temporada estival, que començarà a finals de març, tot i que algunes connexions no s’iniciaran fins al juny. A hores d’ara, des de la pàgina web de la companyia irlandesa es poden comprar vols per a 22 destinacions per a les vacances vinents. La majoria són rutes que la companyia ja ha operat durant aquest darrer estiu, tot i que hi ha un parell de novetats: Belfast i Birmingham, que Ryanair ja havia ofert abans de la pandèmia. D’aquesta manera, Ryanair aposta per la recuperació del mercat britànic, que ha patit en els darrers anys a causa de la pandèmia i el Brexit. En canvi, de moment Ryanair no té a la venda vols a Riga, Roma o Frankfurt, destinacions que sí que havia ofert anteriorment. De tota manera, encara queden molts mesos per a la temporada d’estiu, de manera que la companyia podria treure’ls a la venda més endavant.