La Policia Municipal de Girona ha fet balanç de les incidències que hi ha hagut aquest any per Fires. En total, s’han realitzat 244 proves d’alcoholèmia o drogues en onze controls que es van realitzar al llarg dels dies de festa major de la ciutat. D’aquests, van sortir 46 persones denunciades, el que significa que un de cada cinc conductors van ser denunciats per donar positiu a la prova. El cos afirmava que havia incrementat els controls per vetllar per la seguretat de trànsit i també va fer diferents patrullatges preventius a la zona de fires, per poder intervenir en cas que hi hagués algun incident.

Aquestes dades, han estat difoses per la Policia Municipal de Girona en les seves xarxes socials en els últims dies. La Policiatambé ha exposat que es van registrar un total de 211 actes d’intervenció d’armes i consum o tinença de substàncies estupefaents, tot i que no es donen més detalls dels actes que s’han fet per cadascun d’aquests dos grups ni de quina tipologia és cada cas. Mentrestant, en una altra d’aquestes piulades a les xarxes socials, el cos també apuntava que es van registrar un 13% menys d’accidents de circulació respecte a les Fires de l’any passat. L’any passat, un informe de la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra detallava que es van produir un total de 47 accidents durant les Fires. El 2021 el balanç policial de les Fires de Girona, amb les dades recollides entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra, apuntava que havia estat l’any amb menys fets delictius i menys denúncies des de 2017. En cas que enguany també s’acabi elaborant aquest informe, caldrà veure si la xifra és similar a la de 2021, un cop s’ha recuperat la total normalitat després de l’esclat de la pandèmia. La Policia Municipal va anunciar el setembre que no faria més hores extra perquè es queixaven de la falta de membres en el cos i també demanaven millores salarials. Tot i així, un decret d’alcaldia els va obligar a fer hores extres durant les Fires de Sant Narcís, cosa que va fer que els sindicats presentessin un recurs contenciós per anul·lar el decret. Finalment, però, el cos es va veure obligat a fer aquestes hores extra. A principi d’octubre un informe elaborat pel cap del cos, l’intendent Joan Jou, exposava que durant les Fires es podrien mobilitzar 63 jornades laborals dins el cos policial. Tanmateix, per cobrir tots els actes l’informe apuntava que se’n necessitaven un total de 298. Va ser en aquest sentit que es van demanar mitjans per poder reforçar el servei amb el nombre d’agents adequats.