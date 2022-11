Ecologistes en Acció i l'Associació de Naturalistes de Girona ha demanat suspendre cautelarment dues activitats de Rubau Construccions a la fàbrica. El motiu és que aquesta empresa hauria estat fent aglomerat asfàltic i formigó sense llicència, segons denuncien les dues entitats en un comunicat. A més, l'entitat ha demanat al jutjat d'instrucció número 3 de Girona que obri una peça separada per un possible delicte de prevaricació per part dels funcionaris de l'Ajuntament de Girona que no haurien comprovat si Rubau Construccions tenia les llicències corresponents o no per fer les activitats en qüestió. Aquestes mesures cautelars s'emmarquen en un procés obert contra tres empreses.

Les dues entitats ecologistes van presentar una denúncia l'any 2019 contra Hinojosa, Rubau Construccions i Cal Industrial SL per les fàbriques que tenen al polígon de Sarrià de Ter. Consideren que les empreses emeten diversos tipus d'emissions superiors als nivells permesos i podrien tenir afectacions al medi ambient i també a la salut de la població.

Davant de la denúncia, les entitats asseguren que el Ministeri Fiscal va veure-hi elements suficients com per obrir una investigació. De moment, els Mossos d'Esquadra estan fent les diligències amb visites a les fàbriques i prenent mesures de contaminació per comparar-les amb els límits establerts.

Arran d'aquestes diligències, Ecologistes en Acció i l'Associació de Naturalistes de Girona han demanat mesures cautelars contra una de les empreses. Es tracta de Rubau Construccions, que segons indiquen les dues entitats estaria treballant sense la llicència pertinent. El motiu és que el 2006 la companyia va iniciar els tràmits per tenir una autorització ambiental per fer formigó i aglomerat asfàltic, tal com apunten les dues entitats.

Informe desfavorable

Els serveis territorials del Departament de Medi Ambient a Girona van emetre un informe desfavorable el 2011, perquè consideraven que les dues activitats podien afectar a la muntanya de Can Ribas i les Gavarres, declarades zones d'interès natural.

Segons el comunicat dels ecologistes, el Govern proposava la suspensió de les dues activitats fins a l'aprovació d'un Pla Especial a la zona, que encara no s'ha aprovat. Per aquest motiu, Ecologistes en Acció i l'Associació de Naturalistes de Girona consideren que Rubau Construccions ha estat treballant sense una autorització ambiental des del 2012. Per això han demanat la suspensió immediata com a mesura cautelar.

Per altra banda, les dues entitats sol·liciten a l'Ajuntament de Girona que adopti les mesures necessàries per evitar "la continuïtat de possibles delictes ambientals". També han demanat als tribunals que obri una peça separada a la investigació ja oberta per un possible delicte continuat de prevaricació comès pels treballadors de l'Ajuntament de Girona que no han fet cap control a l'empresa després que Medi Ambient proposés no autoritzar que fabriquessin formigó i aglomerat asfàltic.