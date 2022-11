La família de Just Manuel Casero ha donat aquest matí a l'Ajuntament de Girona el fons del qui va ser periodista, escriptor i polític, que va morir el 1981, als 35 anys, a causa d'un càncer. Fins llavors havia estat vinculat amb moltes activitats de la ciutat, i tota aquesta documentació serà guardada a l'arxiu municipal. «Serà molt important per explicar moments de la nostra història d'una millor manera», apuntava l'alcaldessa, Marta Madrenas. La documentació podrà ser consultada «per tot el món» i explica una part «important» de la història de la transició.

Just Manuel Casero té un carrer, una escultura i una biblioteca al seu nom a la ciutat , és per això, que «no és casual veure tanta gent en aquest acte», assenyalava Madrenas, perquè «això significa l'importa que és aquesta donació i la figura de Just Manuel Casero». I és que per l'alcadessa, Casero va ser un «activista en majúscules» i que va «intentar transformar el món en el qual vivia». En aquest sentit, el cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l'Ajuntament de Girona, Joan Boades, també exposava que «amb 35 anys va desenvolupar una activitat extraordinària i si hagués tingut una vida normal, hagués tingut un futur prometedor».

Aquest fons inclou documentació compresa entre 1958 i 1999, recollida en setze unitats d'instal·lació (10 capses d'arxius, 4 capses de diari i 2 carpetes de gran format). Majoritàriament, és una documentació textual vinculada a la seva activitat com a escriptor i periodista, tot i que el fons també recull algunes fotografies i sis llibres. En aquest sentit, els diferents articles publicats a premsa, textos d'opinió i també poesia. En el fons també hi ha diferent documentació personal i d'àmbit privat, com llibretes i dietaris personals, documentació acadèmica i militar o cartells, així com documents relacionats amb la seva activitat política, la participació en entitats socials i del servei de Colònies de vacances. Per últim, en el fons també inclou la seva biografia i reconeixements pòstums que la seva vídua, Maria Mercè Gumbau, es va encarregar de recopilar. Des d'escrits i notes de condolença, fins a reculls de premsa sobre la defunció de Just Manuel Casero.

«Vaig sentir recança quan el pis de Pont Major es va quedar més buit i trist», explicava la vídua de Casero un cop va recollir tot el fons del seu marit per portar-lo a l'arxiu municipal. Tot i així, està «convençuda que a en Just li hauria agradat aquest acte», també afirmava. Maria Mercè Gumbau va acabar l'acte llegint un dels escrits que havia fet el seu marit que, d'aquesta manera, ja té un espai d'homenatge més a Girona.