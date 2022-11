L’exconsellera Gemma Geis està ultimant la seva candidatura per intentar accedir a l’alcaldia de Girona amb Junts. La decisió només està a l’espera de ser anunciada i sotmesa a unes primàries, que s’iniciaran aviat i en les quals no es preveu cap candidat alternatiu. No obstant, algun afiliat podria acabar presentar-se com a alternativa. Ja va passar en les primeres primàries, on l’expresidenta del col·legi d’arquitectes de Catalunya, Assumpció Puig, avalada per l’aparell del partit i amb el suport de Carles Puigdemont i Marta Madrenas, va veure com durant unes hores tenia com a rival a l’exassessor financer Santi Baone, un afiliat de base sense cap suport aparent a darrera. L’endemà d’anunciar la candidatura, Santi Baone, va renunciar.

Prendre el pols a la ciutat Geis volia reflexionar després de deixar el govern de la Generalitat i prendre el pols a la ciutat per copsar si valia la pena o no fer el pas. Per les Fires, va acabar de decidir-se. Va rebre molts imputs positius. El dia de sant Narcís, Junts va aixecar una cara a la plaça Catalunya, on va rebre el suport de l’exconseller Josep Rull i va estar conversant amb afiliats. De moment hi ha reunions discretes a diferents nivells per acabar de definir la data de les primàries i acontentar els diferents sectors que hi ha dins del partit. Geis va uns mesos no s’hauria plantejat ser l’alcaldable. De fet, quan es van fer les primeres primàries, on es va escollir l’arquitecta Assumpció Puig, ella no va fer cap gest ni intenció de presentar-se. A la Generalitat i a la conselleria d’Universitats hi estava còmode i sentia que treballava bé. Però la renúncia de Puig atacant el partit primer, i després la marxa del govern de la Generalitat de Junts, van posar-la a les travesses des d’un primer moment i ella mai ha negat que ara ho tingui per objectiu.