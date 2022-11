Una consulta popular de l’Ajuntament de Girona i l’Associació Contra el Càncer servirà perquè els ciutadans puguin proposar punts de la ciutat que podrien acabar convertint-se en espais sense fum. L’associació és qui ha impulsat aquesta campanya que té com a finalitat conscienciar a la població sobre la importància d’evitar el fum del tabac en sectors on la convivència comuna per tal d’afavorir la preservació de la salut. D’aquesta manera, també s’intentarà fer una campanya de conscienciació perquè els ciutadans puguin veure els beneficis que comporta portar una vida saludable i també frenar l’impacte del tampoc, sobretot entre la població menor d’edat.

L’associació va posar en marxa aquesta campanya a escala nacional el passat 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. Ara, arriba a Girona, on des d’ahir fins al pròxim 16 de gener els ciutadans podran votar en aquesta enquesta oberta a tothom. Així, els gironins i gironines podran escollir els possibles punts de la ciutat que els agradaria tenir sense fum, com espais esportius, al voltant de centres cívics o les zones enjardinades. L’enquesta, a més, dona l’opció d’indicar altres indrets de convivència comuna on el fum pot molestar.

No serà un cop finalitzada l’enquesta que l’opció guanyadora s’apliqui, però sí que es tindrà en compte per part del consistori. I és que l’acció forma part d’un projecte que té com a objectiu final impulsar l’ampliació de l’actual Llei antitabac i aconseguir que el 2030, en la línia amb la Unió Europea, s’assoleixi la primera generació lliure del fum del tabac.

«El tabaquisme continua sent un dels principals problemes de salut, i per això l’Ajuntament i l’associació hem decidit unir esforços en una iniciativa que implica la ciutadania amb l’objectiu de sensibilitzar el conjunt de la població. Ens afegim així als municipis on l’Associació ja hi ha portat a terme aquest projecte, i a partir del resultat que en surtin iniciarem els procediments corresponents per aplicar-lo a la ciutat», assegurava la regidora de Salut de l’Ajuntament de Girona, Eva Palau.