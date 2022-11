Guanyem Girona reclama que es recuperin les places d’aparcament gratuït que té la Guàrdia Civil

El grup municipal Guanyem Girona va reclamar, en el ple de dilluns, que l’Ajuntament recuperi prop d’una vintena d’aparcaments que la Guàrdia Civil té en exclusivitat en un estacionament gratuït al carrer Emili Grahit, davant de la caserna. El portaveu de la formació, Lluc Salellas, va apuntar que «haurien de ser per a ús del veïnat i més tenint en compte que la Guàrdia Civil pot aparcar dins de la caserna». Per això, va preguntar si hi havia algun acord o conveni que provoqués que aquestes places s’hagin de destinar necessàriament a la Guàrdia Civil. Tant la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, com l’alcaldessa, Marta Madrenas, van assenyalar que hauran de revisar si existeix algun pacte escrit en aquest sentit. Les places d’aparcament de l’espai a tocar del riu Onyar es destinen a vehicles de la Guàrdia Civil des de fa dècades.