L’Ajuntament de Girona celebra a partir de demà i fins dissabte la 17a edició de les Jornades Imatge i Recerca, conegudes també com a Jornades Antoni Varés. La novetat d’aquest any és que es recupera el format presencial després de dos anys on s’han hagut de modificar a causa de la pandèmia. Un dels temes que centrarà les ponències és el de la intel·ligència artificial aplicada al món de la imatge.

El Palau de Congressos de Girona acollirà dijous i divendres les ponències, experiències i comunicacions, mentre que demà i dissabte es realitzaran els tallers a l’edifici de l’Arxiu Municipal de Girona. Enguany, s’han inscrit a l’esdeveniment 166 persones procedents de setze nacionalitats diferents.