Les pilones que falten al carril bici de l'avinguda Lluís Pericot de Girona es posaran en una segona fase

El carril bici de l'avinguda Lluís Pericot es va començar a implementar el mes d'agost i des d'aleshores s'han anat incorporant noves mesures per fer-lo més segur. Encara falten un grapat de pilones que, segons la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, es posaran en una segona fase, tot i que la data es desconeix. Responia així a la preocupació del portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, que es preguntava per què només se n'havien col·locat a la part inicial i a la part final.

És precisament la part central la que ha generat més controvèrsia perquè al cim del carril bici, sovint, hi ha vehicles aparcats per anar a fer encàrrecs o comprar en algun establiment. Poden arribar a ser fins a deu. Això provoca que les bicicletes hagin d'envair el carril destinat als cotxes per poder seguir la marxa.

Els treballs per fer el nou carril bici a l'avinguda Lluís Pericot es van iniciar la segona quinzena d'agost. Es van haver d'aturar per una inundació greu a la rotonda de la plaça dels Països Catalans. Ja a mig fer van sorgir les primeres crítiques perquè s'eliminava un carril per als vehicles a motor en un tram de l'avinguda.

També hi havia queixes per la perillositat dels ciclistes que havien de creuar, necessàriament, cap a l'esquerra, per seguir cap al carril bici de l'avinguda Montilivi. Es van posar uns semàfors específics per als usuaris del carril. Després van sorgir queixes per l'aparcament de vehicles a sobre del carril i l'Ajuntament va anunciar la col·locació de pilones. Alguns usuaris les reclamaven de seguida però no se'n disposava. Mentrestant, el PSC es preguntava per què no s'havia utilitzat el passeig interior de l'avinguda per fer passar el carril bici. Ara queda la segona fase de les pilones. Mentrestant, altres usuaris reclamen també pilones en altres carrils, com al pont de la Barca o al carrer de l'Esport.