Pendents d'una segona neteja a la sèquia Monar de Girona

L'Ajuntament de Girona assegura que abans que la sèquia Monar torni a tenir aigua es farà una neteja a l'interior del canal per retirar les deixalles que hi ha i que actualment estan a la vista. El regidor de sostenibilitat, Martí Terés, va explicar durant el ple de dilluns, que ja s'ha fet una neteja però que se'n farà una segona. D'aquesta manera, el representant municipal responia a les preguntes i queixes per l'estat de la sèquia dels regidors Xavier Villarreal (Guanyem) i Jordi Calvet (PSC) que reclamaven que s'actuí ara que no hi passa aigua per les obres que s'estan fent al riu Ter, a la zona de la Pilastra, entre Bescanó i Salt. Els treballs es fan per recuperar la zona de caiacs, arrasada pel temporal Glòria.

Els treballs van començar el 3 d'octubre i es preveu que acabin a finals del mes de novembre. Terés va detallar que se centraran, sobretot, entorn dels ponts que travessen la sèquia que és des d'on se solen abocar les deixalles. La sèquia agafa aigua del Ter que trasllada a l'Onyar, abastant els canals de les hortes de Salt i Santa Eugènia. Sense aigua, l'Onyar baixa molt més sec perquè no té aquest cabal extra. Girona treu algues de l'Onyar per evitar pudors pel tancament de la sèquia Monar