L’Ajuntament de Salt ja ha posat en marxa o implementat 64 de les 97 acciones previstes dins el Pla Local de Joventut 2020-2023, la qual cosa significa que ha complert amb dos terços del total d’actuacions previstes. En els últims mesos, s’han portat en marxa diferents iniciatives, com l’obertura de l’Estació Jove perquè els estudiants poguessin preparar la selectivitat o també l’ampliació de l’oferta de casals del municipi amb una nova proposta pels joves entre 12 i 16 anys. Per altra banda, el consistori saltenc preveu engegar les accions del Pla Local que encara no s’han pogut iniciar durant el 2023. A més, durant el darrer trimestre del pròxim any també està previst començar el Pla Local de Joventut 2024-2028.