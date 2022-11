Un brètol o un grup ha arrencat part de les peces de cautxú que funcionen com a terra tou dels jocs infantils que hi ha a la confluència del carrer Tarragona i la urbanització Bru, al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest cap de setmana es podien veure una vintena de peces fora de lloc. Recentment, l'Ajuntament ha reparat la destrossa per permetre que els infants puguin gaudir de nou de l'espai, situat al costat del Servei Municipal d'Ocupació.