La companyia internacional de hip-hop, dansa i cultura urbana Brodas Bros, donarà aquest dissabte el tret de sortida a les diferents activacions amb motiu de les festes de Nadal amb un espectacle de música i llum a la nova plaça Salvador Dalí, un espai que emmarca l’accés principal a El Corte Inglés de Girona.

Els Brodas Bros van néixer a Barcelona el 2006. Des d’aleshores han recorregut un llarg i exitós camí que els ha portat a guanyar el campionat del món de Street Dance SDK i a col·laborar amb noms tan prestigiosos com el Tricicle o el Cirque du Soleil.

El dissabte 19 de novembre faran arribar la llum al mercat de Nadal d’El Corte Inglés de Girona amb el seu “Exèrcit de la llum”, un espectacle gratuït, i per a tota la família, que es podrà veure en dos passis, a les 19 i a les 20 h.

Activitats infantils- Cortylandia i la noria

La plaça serà l’espai on tindran cabuda diferents activitats infantils com un Cortylandia, l’històric espectacle per als més menuts que arriba per primera vegada a Girona on un conjunt de ninots autòmats d’ossos polars, guineus i llebres prenen vida en un “Conte d’hivern”. Just al costat hi haurà l’atracció d’una noria infantil de més de quatre metres d’alçada amb sis cistelles.

El “Conte d’hivern” es podrà gaudir, de dilluns a dissabte i festius, al matí i a la tarda, en diferents funcions de 15 minuts cadascuna, que combinen l’espectacle en català i castellà, alternativament.

Paral·lelament, tots els dissabtes i festius del mes de desembre, hi haurà sessions de màgia itinerant, animació, jocs i pintacares de Nadal de les 18.00 a les 19.30 h. I el 24 de desembre a les 12.00 h un tió gegant portarà dolços i xocolatines pels petits de la casa.

Mercat de Nadal

L’oferta comercial del Mercat de Nadal també s’exposarà a la plaça en diferents casetes i amb propostes de xocolates, torrons, guarniments, plantes i decoració nadalenca a les quals se li suma una proposta local i de quilòmetre zero com la reconeguda confiteria Rocambolesc i la de Xuixos Castelló, l’autèntic xuixo de Girona amb la seva varietat de gustos.

Tot plegat en un espai exterior coronat per una estructura de leds de grans dimensions que donen forma a un arbre de Nadal. L’avet de llums té una alçada de 12 metres (l’equivalent a un edifici de tres pisos) i un diàmetre de base de 4,80 metres que permet el trànsit de persones pel seu interior.

El Mercat de Nadal estarà obert fins al 5 de gener, amb un horari de 12 a 21 h, de dilluns a dissabte i festius amb obertura.