L’Ajuntament de Girona reduirà el nombre d’hores que els llums de Nadal estan encesos als carrers comercials i punts estratègics de la ciutat de Girona com a mesura d’estalvi energètic. A més, enguany s’ha apostat per elements alternatius a la decoració lumínica com les garlandes. El tret de sortida de la campanya de Nadal serà el 25 de novembre i s’estendrà fins al 6 de gener del 2023.

“En l'actual context, aquesta actuació té un doble sentit: per una banda, és una mesura que permetrà reduir despesa econòmica i també despesa energètica, amb la consegüent millora per a la sostenibilitat a la ciutat. I, per altra banda, també vol donar exemple al conjunt de la ciutadania de la necessitat d'estalvi i ús eficient de l'energia. Ara bé, hem volgut garantir també que no es perdi res del que representa la il·luminació de Nadal per al teixit comercial local i el sector del turisme i l'hostaleria, ja que les llums juntament amb les activitats que s’organitzen creen un efecte multiplicador que propicia una retenció de la despesa, atracció de visitants, i també és un element de cohesió de barris i dinamització social”, ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana.

Els llums nadalencs estaran oberts des de les 17.30 h fins a les 22 h, els dies feiners, els diumenges i els festius; mentre que els dissabtes i les vigílies de festius romandran encesos una hora més, fins a les 23 h. L’any passat estaven oberts fins a les 23 h, de diumenge a dimecres, i fins a les 00 h, de dijous a dissabte a més dels dies festius i vigílies de festius.

Aquest nou horari implica unes 50 hores i mitja menys d’encesa respecte a l’any anterior, el que suposa un estalvi energètic aproximadament del 19,5%. L’horari s’ha ajustat segons els dies que els establiments estan oberts i els festius de Nadal.

En la mateixa línia, i tal com marca la Generalitat de Catalunya, el repartiment dels llums de Nadal s’ha fet en funció de la densitat comercial i les necessitats de cada carrer per evitar la contaminació lumínica i l’estètica visual. Quasi totes les llums de la ciutat són de color groc càlid i es caracteritzen per la sobrietat. A més, totes són LED i de baix consum.

A més, s’ha introduït un tipus de decoració en carrers estratègics que permet gaudir-ne durant el dia. És el cas del carrer del Migdia i de Joan Maragall, on s’han col·locat unes garlandes de Nadal, un tipus de material que es pot apreciar estèticament durant el dia i alhora és un element tradicional d’aquestes festes.

Aquest any s’il·luminaran un total de 117 espais diferents de Girona repartits en 31 sectors: Barri Vell, Mercadal, Carme, Eixample Nord, Eixample Sud, Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, les Hortes, Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Gavarres, Palau, Montilivi, Avellaneda, La Creueta, Pedret, Pont Major, Muntanya de Campdorà, Pla de Campdorà, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat, Domeny Nord, Domeny Sud, Montjuïc i Mas Xirgu.

L’objectiu de la instal·lació de la il·luminació nadalenca és promoure la dinamització del comerç, alhora que es fomenta també la vertebració urbana i la cohesió social. El valor estètic, la innovació i l’ús de noves tecnologies vinculades a l’eficiència energètica i a la ciutat intel·ligent són elements centrals per aconseguir un enllumenat nadalenc singular a Girona.

L’acte d’encesa dels llums de Nadal

L’acte d’encesa dels llums de Nadal de la ciutat donarà el tret de sortida de la campanya nadalenca el 25 de novembre a la tarda. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, presidirà l’acte que tindrà lloc a partir de les 17.50 h a la plaça de Catalunya, amb la il·luminació de l’arbre de Nadal.

Les activitats començaran una estona abans, a les 17.15 h, amb una cercavila de la Girona Marxing Band que començarà al carrer de la Creu (cantonada amb el carrer del Migdia), seguirà pels carrers del Migdia i de Tomàs de Lorenzana, la plaça de Miquel Santaló, el carrer de Joan Maragall i la plaça de Catalunya. Després de l’encesa de llums hi haurà una cantada de nadales a càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música Moderna de Girona.

A continuació, com és habitual, la Girona Marxing Band continuarà la cercavila des de la plaça de Catalunya per arribar a la plaça de la Independència, on es farà una xocolatada amb motiu de l’inici del Mercat de Nadal que tindrà lloc del 25 de novembre de 2022 al 5 de gener de 2023.