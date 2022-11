L'Ajuntament de Sant Gregori va aprovar en el ple de dilluns un augment del 6,7% del pressupost de 2023 respecte al d'aquest any. D'aquesta manera, la xifra creixerà fins als 4,8 milions, en els quals també s'han d'afegir 796.995,43 euros dels Serveis Municipals per completar els habitatges de protecció social. Tot sumat s'enfilarà fins als 5,6 milions d'euros.

Per una banda, el municipi té previst augmentar els ingressos en la recaptació de l'IEA, en la participació d'ingressos de l'estat i en el fons de cooperació local de la Generalitat de Catalunya. A més, s'han sumat les noves altres a la taxa de deixalles. També s'ha previst una major aportació d'ICIO prenent com a referència la recaptació d'anteriors exercicis. Entre aquestes partides suposa un increment d'ingressos de 265.671 euros.

Pel que fa a despesa municipal, l'Ajuntament ha previst un increment del 4% al personal municipal respecte a aquest any, mantenint tots els llocs de treball i també amb la previsió de dues noves places a la plantilla, una a la Guàrdia Municipal i una altra a la brigada. També han pujat al voltant del 5% pel que fa al gas i l'electricitat. A més, la partida de neteja d'equipaments municipals també s'incrementa en consonància a l'augment de les activitats i la utilització dels equipaments municipals. Per altra banda, també ha pujat la partida destinada al Consorci de Benestar Social del Gironès amb 11.431 euros i les ajudes socials augmenten en 2.000 euros.

En tot cas, una de les partides més destacades que hi haurà al municipi el pròxim any és la de 200.000 euros destinats a activitats culturals i la programació teatral, incrementant la partida 40.000 euros respecte a aquest any. Mentrestant, s'han sumat 7.000 euros a la partida de Protecció Civil i s'ha creat la partida de material de Guàrdia Municipal amb 20.000 euros.

Sobre les inversions està previst destinar 197.203 euros en el pressupost participatiu, augmentant-lo en 40.000 euros respecte al d'enguany, i també s'invertiran 57.203 en via pública. També està previst fer el primer pagament, de 32.000 euros, per l'adquisició de la rectoria Cartellà, a més de destinar 15.000 euros en el manteniment de franges perimetrals contra incendis, 23.000 euros en l'ampliació de la xarxa d'aigua potable i 30.000 euros en una partida de projectes, estudies i memòries.

L'alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, apunta que s'ha elaborat un pressupost sense incrementar els impostos a les famílies ni tampoc al petit i mitjà comerç del municipi. Amb aquest nou pressupost es mantenen tots els serveis municipals i es tenen en compte l'augment de costos en subministraments.