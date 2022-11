El conductor d'un tractor resulta ferit crític a Madremanya

Accident laboral amb un ferit crític a Madremanya. Els fets van succeir ahir dimecres cap a les onze de la nit en un camp pròxim a la GIV-6702.

El conductor del tractor va resultar ferit de gravetat perquè una branca va impactar contra ell mentre era a dins del vehicle agrari. La branca li va causar un fort impacte al cap.

Arran dels fets, els Bombers i el SEM es van traslladar fins a la finca de Madremanya on hi havia el conductor del tractor. Els efectius de rescat van treure l'home de dins del vehicle agrari on havia quedat atrapat i després, van atendre el ferit.

El SEM va evacuar al conductor del tractor fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona en estat crític. L'home a banda del cop al cap, també presentava símptomes d'hipotèrmia. El SEM va enviar tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat al servei.

Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen d'aclarir l'accident laboral.