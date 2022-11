Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Salt van detenir dues dones, de 44 i 53 anys, com a presumptes autores d'un delicte de furt.

Els fets van tenir lloc, passades les 4 de la tarda del dia 15 de novembre, en un establiment situat en un centre comercial de Salt, quan els vigilants de seguretat van informar que tenien dues dones retingudes per haver furtat roba.

Els mossos van fer comprovacions i van localitzar, dins del maleter del seu cotxe que tenien estacionat en el pàrquing exterior, roba i calçat valorat en gairebé 600 euros. Davant d'aquests fets van detenir a les dues dones com autores d'un presumpte delicte de furt. Les arrestades, sense antecedents, van passar a disposició judicial el dia 16.

L'endemà, els mossos van rebre un altre avís a primera hora de la tarda, per part dels vigilants de seguretat del mateix establiment. En aquesta ocasió, es tractava d'una menor retinguda també per furtar roba.

En arribar al lloc van localitzar la menor i els seus pares. La noia havia estat detectada pel personal de seguretat privada, sortint de la botiga amb una bossa sense pagar. El valor del material que havia sostret per poc no arribava als 400 euros i va quedar denunciada per un furt lleu.

Seguidament, els mossos van fer comprovacions dins el vehicle en què viatjava la família per descartar que haguessin comès més furts en altres establiments.

Els policies van trobar amagada al maleter del cotxe, sota una manta, una escopeta del calibre 12, municionada. També van localitzar una bossa amb 100 cartutxos del calibre 12 i una armilla tècnica de camuflatge.

Fetes les indagacions, l'home, de 37 anys, no disposava de la llicència necessària ni tenia registrada l'arma i va ser detingut per la tinença il·lícita d'armes.

Finalment, també es va esbrinar que l'arma intervinguda constava com a sostreta el novembre de 2019 en un domicili de Palamós, motiu pel qual també se li atribueix al detingut l'autoria d'aquest delicte.

El detingut, a qui no li constaven antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.