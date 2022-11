Dos detinguts i set denunciats per insultar, colpejar i amenaçar la policia a Salt

Migdia - tarda complicada el que es va viure aquest dimecres a Salt. Dos joves van acabar detinguts després d'insultar, increpar, colpejar i amenaçar la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Set més també van acabar investigats per desobediència als agents de l'autoritat, ja que van increpar els policies.

Durant l'actuació, dos agents -un mosso i un policia local- van resultar ferits molt lleus mentre arrestaven un dels joves que s'hi va resistir activament. Els arrestats, de 20 i 21 anys, estan acusats de ser presumptes autors de tres delictes: un de resistència als agents de l'autoritat, un altre de desobediència i finalment un d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

Tot va començar ahir cap a la una del migdia quan agents de la Policia Local de Salt i dels Mossos de la Comissaria de Districte de la mateixa població es trobaven realitzant un dispositiu de prevenció de consum i tinença de substàncies estupefaents en entorns escolars.

Es trobaven a la zona de l'institut Vallvera fent aquestes vigilàncies i la prevenció quan se'ls va acostar un jove que anava amb més nois. Aquest va començar a insultar els policies i es mostrava molt alterat. Arran dels fets, van identificar-lo i va quedar inicialment -al final se'l va detenir- com a investigat per manca de respecte i consideració als agents de l’autoritat.

Burles des d'un cotxe

Poc després, mentre els policies feien identificacions se'ls va acostar un cotxe amb tres nois més a dins i van començar a increpar els agents. Els agents van demanar-los que s'aturessin però no van fer-los cas, van accelerar el cotxe i se'n van burlar. Per aquest motiu, els van seguir fins que els van aturar al carrer Sant Dionís, a tocar de l'escola la Farga. Els tres ocupants van acabar identificats i la sorpresa va saltar amb el conductor del cotxe. Aquest no disposava de cap permís de conduir. Per aquest motiu, se li va immobilitzar el vehicle i la grua municipal el va retirar. Pel que fa al conductor, va acabar denunciat administrativament per no tenir carnet de conduir.

Mentre els policies feien totes les gestions d'aquesta actuació, un altre grup de joves va començar a causar aldarulls i a cridar amenaçant i increpant els policies, que estaven a lloc amb diverses patrulles.

Un dels joves va dirigir-se a un policia local i li va clavar una empenta. Per aquest motiu, se'l va voler detenir. Durant l'arrest però el jove es va resistir amb molta força a la seva detenció i va causar lesions molt lleus a un mosso i un agent local.

Cops de peu

Quan tot això es produïa a més, la resta de joves van començar a propinar puntades de peu i fer empentes als agents per evitar que fos detingut. Per aquest motiu, els agents van actuar perquè no volien marxar del lloc.

Un cop finalitzada l'actuació, els agents van denunciar els set joves que van voler impedir la detenció i no volien marxar de la zona. Van quedar investigats com a presumptes autors d'un delicte de desobediència als agents de l'autoritat. Un altre jove també va quedar arrestat a la zona del Pla de Salt perquè va empentar i va donar un cop al pit a un dels policies.

En total, nou joves van participar en les accions contra els policies. Dos van acabar detinguts i la resta com a investigats, tal com han confirmat els Mossos.