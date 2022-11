El tinent d'alcaldia d'Urbanisme de Girona, Lluís Martí, qualifica de «lamentable» la situació a la Font de la Pólvora i ha demanat la implicació de la Generalitat i de l'Estat per fer front als problemes que hi ha al barri. Martí ha valorat les xifres que Endesa ha fet públiques en una entrevista a l'ACN i que situen en un 85% l'electricitat defraudada al barri, on quasi la meitat dels habitatges no tenen contracte i xuclen fins a sis vegades més llum que els pisos regularitzats. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme lamenta que actituds incíviques i «delinqüencials» afectin els veïns que estan connectats legalment i diu que, tot i que fan tot el que està a les seves mans, la situació «depassa les nostres competències».

Martí creu que les xifres, en part, donen «la raó» a l'equip de govern i que, en part, s'ho esperaven. «En el seu moment ja vam dir que calia treballar amb rigor i per això vam fer l'auditoria. També els treballs de sectorització i vam collar la companyia perquè hi fes inversions», afirma Martí. Lamentablement, afegeix, ara Endesa revela que malgrat l'actuació que hi ha fet «el nivell de frau és tan important que temen que es puguin produir nous talls o noves circumstàncies que facin que la gent que està regularitzada no rebi el subministrament». «Crec que són fets lamentables, que per actituds incíviques, si no delinqüencials, es perjudiquin els veïns propers. És ben trist», afirma. Sobre les possibles solucions, Martí diu que fan el que poden «i més». «Des de Serveis Socials intentem garantir l'atenció i la Policia Local també actua, però això depassa les seves competències i les nostres», afegeix. Per això, creu que cal que la Generalitat i l'Estat s'hi impliquin en «accions contundents». En aquest sentit, demana a les administracions intervencions policials més grans i canvis legislatius que permetin «atacar» els problemes de fons com les ocupacions il·legals i els delictes relacionats amb les drogues. «Farem el que calgui, però les altres administracions ens han d'ajudar i molt», insisteix. En relació amb això, demana al Govern que incrementi la capacitat dels Mossos d'Esquadra a la zona i que «hi vagin més sovint». D'altra banda, Martí es mostra preocupat per les conseqüències que puguin tenir els fraus continuats malgrat les inversions de la companyia per millorar-ne el subministrament. «Pot provocar situacions de manca de seguretat com ara possibles incendis», remarca.