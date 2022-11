El Senat va tombar ahir la proposta d’ERC de reprendre el projecte per soterrar el tren convencional al seu pas per Girona, que suposaria també l’enderroc del viaducte. En la votació, ERC que comparteix grup amb Bildu, només va sumar el suport dels representants de Junts. Izquierda Confederal i el PNB es van abstenir, però la resta de grups hi van votar en contra. La moció presentada pels republicans havia provocat una picabaralla a Girona entre republicans i socialistes. Els primers insistien en què es tracta d’un compromís que s’ha de complir i els segons lamentaven que Esquerra no hagués parlat amb els veïns abans de posar el tema sobre la taula.

ERC rescata al Senat la reclamació del soterrament del tren convencional a Girona Durant el debat al Senat, Jordi Martí Deulofeu va denunciar la desinversió «crònica i sistemàtica», així com la manca de voluntat política dels respectius governs espanyols per resoldre problemàtiques que durant anys ha patit la ciutadania. Martí va assegurar que «el PSOE s’equivoca i perd una bona oportunitat no donant suport a aquesta moció conseqüència d’interpel·lació». La moció constava de 15 punts, entre els quals destaquen recuperar el debat sobre el projecte de soterrament de les vies del tren a Girona redactat el 2010; el restabliment de les freqüències prepandèmia de la línia d’alta velocitat Mitja Distància i la dignificació del servei; la fi del col·lapse a la delegació de la Direcció General de Trànsit de Girona; o la calendarització, aprovació, licitació i execució dels estudis, els projectes i les actuacions ferroviàries corresponents a la supressió dels dos passos a nivell de la línia de tren convencional al seu pas per Figueres. Tam la cessió d’immobles propietat de la Sareb, entre d’altres. «No ens resignem, no ens conformem i no cessem en l’esforç constant de millorar les condicions de vida de les persones. El nostre deure i la nostra obligació és posar els dèficits i les mancances de manifest, al centre del debat i pressionar una i altra vegada per resoldre problemàtiques que, en alguns casos, duren i s’arrosseguen des de fa dècades», va concloure.