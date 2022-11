La segona edició del Golden Christmas comptarà amb un centenar d’activitats gratuïtes que se celebraran entre el 3 i l’11 de desembre i el 17 i 18 del mateix mes al complex Mas Muster, a Sant Gregori. L’esdeveniment, disposarà d’un espai de 63.900 m² i ampliarà la zona d’oci infantil respecte a l’edició de l’any passat. Per facilitar la presència de públic també hi haurà 1.800 places d'aparcament.

En l’àmbit musical s’ha programat concerts per a tots els gustos, grans i petits, a diferents hores del dia. Aquestes actuacions musicals aniran a càrrec de bandes de la demarcació i emergents, a part d’un concurs de talent local, que se celebrarà per primera vegada. A part, també hi haurà altres activitats, com una exhibició del Gran Circ de Nadal, i també hi haurà actes ciclistes, de tir al plat amb laser, ponis o llits elàstics o focs artificials. Per últim, al complex, hi haurà una zona de chill-out i una cinquantena d’expositors en rotació amb productes locals, entre ells, les food-trucks amb diferents propostes gastronòmiques. L’any passat, l’esdeveniment va comptar amb 40.000 visitants.

El Golden Christmas ha estat presentat aquest matí a la seu a Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb la presència de la creadora i organitzadora de l’esdeveniment, Mª Àngels Parés, a més dels padrins de l’acte -ja des de l’any passat- el pastisser Jordi Roca i Ale Rivas. Parés ha destacat que «aquest any creixem després de l’èxit de la primera edició», a més «potenciem la proposta ludicofestiva i educativa per recuperar l’esperit nadalenc dels mercats típics d’Europa i innovant amb diferents propostes per a tota la família i pels joves i infants. L’espai està inspirat en un conte de Nadal».