Incendi de comptadors en un bloc de pisos del barri de la Font de la Pólvora.

Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven cap a un quart de tres de la matinada per dirigir-se al número 5 del carrer de la Mimosa de Girona.

Han activat tres dotacions. En arribar-hi s'han trobat que els veïns acabaven d'apagar el foc amb un extintor. Aquest ha cremat l'armari de comptadors del bloc de pisos, que està ubicat al portal.

Un cop rematat l'incendi, els Bombers han revisat l'escala pel fum que s'havia estès però no ha afectat cap habitatge. També han revisat que no hi hagués hagut cap fuita de gas arran del foc i el marcador ha resultat negatiu. Malgrat l'ensurt no s'han hagut de lamentar ferits.

A lloc a banda dels Bombers, també s'hi han desplaçat els Mossos, Policia Municipal de Girona i SEM.

Ahir es van donar a conèixer dades sobre consum elèctric en aquest barri. Segons va informar l'ACN el 85% de l'electricitat que consumeix el barri de la Font de la Pólvora es defrauda i no passa per cap comptador.