Injecten aire comprimit al sòl de la Devesa per descompactar el terreny

L’empresa encarregada del manteniment dels plàtans del parc de la Devesa de Girona, Doctor Árbol, està injectant aire comprimit en determinats punts del parc per descompactar el terreny. L’acció, un mètode inèdit al parc, provoca microesquerdes a terra i ha de servir per permetre el pas d’aigua fins a les arrels dels arbres per aquests nous espais creats artificialment al subsòl. Al mateix que es fa aquesta intervenció s’estan inserint materials granulats amb nutrients amb l’objectiu que arribin a les arrels dels arbres.

La compactació del terra del parc és un dels grans entrebancs per la supervivència dels prop de 2.500 arbres que hi ha. Aquesta compactació afecta, sobretot a les zones de passeig de la Devesa. Precisament ahir s’actuava en un passeig a tocar del passeig de la Sardana. De fet, entitats ecologistes i veïnals qüestionen , des de fa anys, la presència d’activitats massives al parc com ara la presència de les atraccions de les Fires, em mercat de marxants bisetmanal o d’esdeveniments firals perquè perjudiquen l’estat del terra.

El regidor de sostenibilitat i de la Devesa, Martí Terés, va indicar ahir que «estan en mans d’experts» en la conservació de l’arbrat que actuen amb criteris tècnics més enllà de les podes i el manteniment de jardineria habitual. Terés ha explicat que l’empresa va fer un estudi per aplicar accions de manteniment al parc i fa aportacions i consideracions com aquesta actuació d’injeccions.

Des de fa uns anys, s’activa una xarxa de recs amb l’objectiu de dotar d’aigua els plàtans. Fa onze anys, l’adjudicatària del manteniment d’aleshores, Moix, va fer un estudi amb prospeccions per analitzar com estava el sòl i per on calia fer passar els recs, tenint en compte la humitat del subsòl.

Regidors de l’ajuntament debaten avui sobre la Devesa

Els Amics del Parc de la Devesa de Girona han organitzat avui a les 19 h a la Casa de Cultura un debat sobre la Devesa amb regidors de l’Ajuntament. Hi participaran Martí Terés (Junts), Quim Ayats (ERC), Lluc Salellas (Guanyem, Bea Esporrín (PSC) i Míriam Pujola. Moderat pel subdirector de Diari de Girona, Oriol Puig, en el debat s’hi tractaran algunes de les problemàtiques que afecten aquest parc urbà i sobre els projectes que plantegen les diferents formacions a pocs mesos de la celebració de les eleccions municipals.