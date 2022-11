L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha anunciat que augmentarà el pressupost per al 2023. Si en l'exercici anterior era de 31,4 milions d'euros, ara s'elevarà fins als 33 milions d'euros. A més, es preveu un pla d'inversions que creix gairebé un 20% respecte a l'exercici anterior i se situa en 1,8 milions d'euros. Entre les actuacions previstes destaquen 287.000 euros per fomentar l'ús de les energies renovables, 225.000 per a la nova pista poliesportiva, que se situarà a la zona esportiva del Pla, i 200.000 per a millores en la xarxa viària, asfaltatge i arranjament de voreres. La proposta de l'equip de govern es debatrà durant el plenari d'aquest dilluns 21 de novembre.

Segons fonts del govern municipal, els comptes del 2023 a Salt «consoliden partides en àrees estratègiques». En aquesta línia, Serveis a les Persones comptarà amb 2,68 milions d'euros (+9,25%), Educació, amb 2,2 milions d'euros (+4,29%), Habitatge, amb 988.791 (+28,81%) i Urbanisme, amb 2,4 milions d'euros (+15,05%). Amb l'aportació del Pla de Millores d'Oportunitats Educatives (PMOE), la partida d'Educació serà de 357.273 euros i la que correspon a millores i manteniments dels centres saltencs s'enfila fins a 3.147.670 euros. D'altra banda, dins la partida destinada a Medi Ambient (644.382 euros) es dona resposta a les necessitats detectades al Pla de Gestió de Salt que s'ha presentat aquest any 2022 i s'incrementa la partida en aquest punt fins als 85.000 euros. Des de l'any 2015 el pressupost de l'àrea s'ha triplicat. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que amb el pressupost 2022 l'objectiu és «millorar el benestar dels nostres veïns i veïnes, alhora que continuem posant les bases del Salt del futur». I ha afegit que «les partides en àrees clau com Educació, Habitatge o Serveis a les Persones tornaran a deixar molt clares les nostres prioritats». Per la seva banda, el regidor de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Salt, Toni Vidal, ha atribuït aquests pressupostos a «la gestió responsable que s'ha dut a terme des del 2015». 1,8 milions d'euros d'inversions Entre les inversions previstes, d'1,8 milions d'euros, destaquen 287.272 euros per al foment de les energies renovables, 250.000 euros per a la nova pista poliesportiva, 200.000 euros per a asfaltatge i millora de voreres, 135.235 euros per a millores de parcs i jardins, 100.000 euros destinats a millores al Centre d'Arts Escèniques, 100.000 euros per a obres d'adequació de nous equipaments municipals, 75.000 euros per a millores a l'enllumenat municipal i 53.000 euros per a millores als centres.