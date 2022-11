Les obres per reduir la rotonda de la plaça de Salt començaran a inicis de 2023

Les obres de reforma de la plaça de Salt s’iniciaran a principis de 2023. És la previsió de l’Ajuntament de Girona que avui adjudicarà l’obra a l’empresa Rubau Tarrés SAU. Són uns treballs per reduir l’amplada del giratori per permetre connectar els dos costat amb un carril bici per un lateral. Els treballs poden tenir empantanegada la zona més de mig any. Van ser dues firmes del sector de la construcció les que es van presentar per portar a terme el projecte i, finalment, ha estat Rubau Tarrés SAU l’escollida després de fer una oferta menor, de 1.377.103 euros -amb el 21% IVA inclòs-, mentre que Agustí Masoliver SA, l’altra companyia que optava a executar les obres, la va fer d’1.436.599 euros.

Després de formalitzar el contracte i dur a terme diferents tràmits, «el gener començarien les obres», apuntava el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí. Segons la licitació, el termini per completar el projecte és d’uns nou mesos - 39 setmanes-. D’aquesta manera, si com indica Martí, la remodelació s’inicia en els terminis establerts, s’allargaria, com a molt, fins al setembre. Tot això, en una rotonda, molt transitada, i que és una de les vies d’entrada i sortida del municipi i també per anar cap a l’autopista.

L’objectiu de les obres és construir un carril bici bidireccional per connectar la xarxa ciclista de Girona amb el municipi de Vilablareix. Actualment, dos carrers pròxims a la plaça de Salt, el d’Oviedo i Riu Güell, ja tenen carril bici, i la intenció és aprofitar aquests carrils ja existents perquè passin per la rotonda i posin camí cap a Vilablareix pel carrer de Santa Coloma.

Tot això implicarà que el diàmetre de la zona central de la rotonda es redueixi de 60 a 35 metres. Aquesta zona destinada a les bicicletes -i també als vianants- passarà per l’exterior de la rotonda i estarà protegida i separada dels vehicles de motor per una franja verda de sis metres d’amplada. A més, el projecte també contempla millores pels vianants, com l’ampliació de les voreres i l’adequació de les rodalies de la rotonda amb un nou enllumenat, semàfors, mobiliari urbà i zones verdes. I és que, ara com ara, aquest espai, gaudeix de poques voreres i està pensat més pels vehicles de motor, en una zona industrial com la de Mas Xirgu. Tot i que les obres es faran en un espai gran i durant una llarga durada, Martí indica que encara està per veure quines afectacions o talls produirien les reformes. El que sí que és segur és que un cop enllestides les amb motor continuaran com fins ara.

Finançada per Next Generation

El mes de maig, el cost de licitació era d’1.246.507 euros, però amb l’encariment dels preus del material de construcció derivat de la guerra d’Ucraïna, es va haver d’ajustar el pressupost perquè les empreses es pogués presentar en aquesta licitació. És per això, que un cop actualitzats els preus el cost total del projecte, amb IVA inclòs, va pujar uns 200.000 euros, fins a 1.451.110 euros. En tot cas, la majoria del fons, al voltant d’un milió d’euros, està subvencionat pels fons europeus Next Generation.

El problema de l’encariment dels preus del material de la construcció fa que l’Ajuntament hagi de revisar el pressupost constantment. «Alguns materials pugen més que altres, però tots pugen», apuntava Martí i per això «si no actualitzem el preu, les empreses no els surt a compte i no entren a la licitació». De fet, l’Ajuntament ja s’ha trobat amb alguns casos on alguns projectes no s’han arribat a executar tot i estar iniciats. Un dels exemples és la pista poliesportiva de Fontajau, que entrarà per tercer cop en licitació després que l’empresa que portava a terme l’obra no va voler continuar a causa de la pujada dels preus dels materials de construcció.