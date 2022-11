L’Ajuntament de Salt portarà a terme diferents activitats entre avui i el pròxim 26 de novembre per celebrar la 14a edició de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Una d’aquestes activitats serà elaborar una escultura amb deixalles recollides al riu Ter per reivindicar la reducció de residus. Aquesta serà la principal actuació d’aquesta Setmana Europea de Prevenció de Residus, i realitzarà el 26 de novembre sota la direcció de l’artista Edgar Massegú.

A part, el consistori, amb el suport de l’Ateneu Coma Cros, la Comunalitat Urbana Som de Salt, Solidança i CDA, també farà altres esdeveniments al llarg de la setmana. Seran una desena d’activitats per donar a conèixer estratègies de reducció de residus, fomentar accions sostenibles per reduir residus i, fins i tot, fer canviar el comportament quotidià de la ciutadania per avançar cap a una normalitat més sostenible.

Es faran una desena d’activitats en el marc d’aquestes jornades, amb el plat fort que serà dissabte

Les jornades comencen demà matí amb una xerrada sobre el funcionament de la gestió de residus al municipi que es farà al Teler de l’Ateneu Coma Cros (10:30hores). Al llarg de la setmana, a més, es faran altres xerrades sobre els residus i tallers cuina o de creació de bosses. Tanmateix, el plat fort de la 14a edició de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, el pròxim dissabte 26 de novembre, amb activitats per a tots els públics. Per una banda, a partir de les 9:30 hores es farà una recollida de residus al Ter, les deveses i les hortes. Després (11:30hores), la plaça de la Llibertat acollirà la creació de l’escultura elaborada amb residus del municipi, amb l’artista Edgar Massegú com a director. Tota la població pot participar en aquest acte i en la recollida de deixalles, on s’aprofitarà que els canals de reg no tenen aigua per les obres que s’estan duent a terme a La Pilastra, a Bescanó.