La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per la societat madrilenya Colin Buchanan Consultores SA i la biscaïna Sener Ingenieria y Sistemas ha guanyat el concurs públic per redactar el Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona en l’àmbit territorial dels municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Aquesta UTE, sota el nom de Buchanan- Sener, ha ofert encarregar-se dels treballs per 195.016 euros. El preu de sortida era de 390.815 euros. La mesa de contractació ja ha proposat que aquesta proposta sigui la vencedora i que, per tant, se li adjudiqui la redacció del pla de mobilitat. Entre d’altres, ha treballat en aquest àmbit de la mobilitat pels ajuntaments de Lleó i de Jaén. El pla hauria d’estar redactar l’any 2025.

La proposta de la UTE basco-madrilenya s’ha imposat a altres tres ofertes. La primera oferta anava a càrrec de la societat amb seu a Barcelona Desarrollo, Organización y Movilidad que plantejava fer el treball per 216.902 euros i que aportava com a experiència projectes pel govern de les Illes Balears, pel consorci regional de Transports d’Astúries. La segona l’havia posat sobre la taula AIEC Multicriteri MCrit, també barcelonina, que oferia els seus serveis per 240.790 euros i que portava d’aval projectes per l’àrea metropolitana de Barcelona, entre d’altres. La darrera empresa que lluitava per l’adjudicació era AIM SL, que oferia els seus serveis per 385.990 euros. Ha treballant, per exemple, per l’àrea metropolitana de Barcelona.

El projecte neix de la necessitat de revisar i actualitzar el pla de mobilitat de la ciutat de Girona (que es va aprovar el 2014, tenia una vigència de sis anys - per tant està caducat- i és d’àmbit exclusivament municipal. La voluntat del nou pla és incloure tota l’àrea urbana (excepte Celrà que se’n va desmarcar) a l’hora de tirar endavant estratègies per impulsar la mobilitat sostenible de les persones i les mercaderies. Els onze municipis sumen una població de 161.500 habitants.

Entre d’altres, els objectius del nou pla se centren a potenciar els desplaçaments a peu o en bicicleta, buscar fórmules per reduir l’impacte ambiental dels serveis de paqueteria, habilitar aparcaments dissuasius o impulsar el vehicle elèctric.

Més de la meitat de l’import a pagar a l’empresa redactora la finançarà l’Ajuntament de Girona. Una terç anirà a càrrec de la Diputació i la resta es repartirà entre els deu consistoris del Gironès que també participen en el projecte.