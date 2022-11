Vilablareix serà el municipi que més població guanyarà en els pròxims 20 anys

Vilablareix serà el municipi de les comarques gironines que més creixerà en els propers vint anys, segons les projeccions de població fetes públiques ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En un escenari mitjà, en el qual es tenen en compte tant l’evolució natural de la població (és a dir, els naixements i defuncions) com els fluxes migratoris, la localitat del Gironès passarà en aquest període de 3.226 a 4.328 habitant, el que significarà un augment del 34,18%. En canvi, segons aquest mateix càlcul, Colera serà la localitat gironina que més veurà reduït el seu volum de població al llarg de les dues pròximes dècades, ja que passarà de 462 a 310 residents: és a dir, experimentarà una caiguda de gairebé el 33%.

Segons les projeccions de l’Idescat, la immensa majoria dels municipis gironins (173) guanyarà població al llarg de les properes dècades. Això sí, l’institut estadístic explica que gran part d’aquest increment es produirà gràcies a l’arribada d’immigració, ja que el moviment natural de la població continuarà essent negatiu (és a dir, amb més defuncions que naixements) a la majoria de localitats. Els municipis que més veuran créixer la seva població, segons aquestes prediccions, seran, a banda de Vilablareix, Caldes de Malavella (+20%), Cassà de la Selva (+20,23%), Espinelves (+21,34%), Flaçà (+30,34%), Lladó (+21,89%), Palau de Santa Eulàlia (+28,83%), Queralbs (+27,23%), Rabós (+20,39%), Riudaura (+20,55%), Sales de Llierca (+32,93%), Sant Jordi Desvalls (+24,58%), Terrades (+30,84%) I Toses (+21,91%).

En canvi, hi haurà fins a 45 localitats que perdran població durant els propers 20 anys, segons l’Idescat. Tot i que Colera serà la que experimentarà un descens més pronunciat, també destaquen les caigudes de Colomers (-17,02%), Darnius (-10%), Foixà (-15,38%), Portbou (-11,96%) i Riudarenes (10-43%), entre altres.

Pel que fa a l’estructura de població, destaca el fet que, en un context generalitzat d’envelliment de la població, les localitats de Salt, amb un 18,1%, i Figueres, amb un 16,7%, i Cassà de la Selva, amb un 16,6%, seran les que tindran un percentatge de menors de 15 anys més elevat de tot Catalunya.

Malgrat que el creixement de la població serà bastant generalitzat arreu de la demarcació, no serà tan extrem com en altres punts de Catalunya. Segons l’Idescat, hi ha comarques (entre les quals cap de gironina) on tots els municipis guanyaran població durant les properes dues dècades: es tracta del Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Moianès, el Tarragonès i el Vallès Oriental. A l’altre extrem, només el 17% dels municipis de la Terra Alta guanyarien població, mentre que a la Noguera ho farien el 20%, al Pallars Jussà el 21% i a les Garrigues el 25%.

Pel que fa a les principals ciutats de les comarques gironines, la majoria continuaran creixent al llarg dels propers vint anys, tot i que a ritmes desiguals. Una de les que més veurà créixer la seva població -en bona part, gràcies a la immigració- serà Salt, on es preveu que el seu nombre d’habitants augmenti un 21,3%, tot arribant a fregar els 40.000 veïns en un escenari mitjà.

Pel que fa a la capital, Girona, el creixement previst és del 9,92%, de manera que es passaria dels 102.000 habitants actuals a més de 112.000. Un incerment similar (del 10,5%) es produirà a Figueres, ciutat que passarà de 47.000 a 52.00 habitants, segons els càlculs de l’Idescat.

A Olot, el ritme de creixement serà més elevat i s’acostarà bastant al de Salt: la població augmentarà gairebé un 20% en aquest període, tot arribant a superar els 43.500 veïns. A Blanes, en canvi, el creixement serà més discret, del 6,37%, de manera que es passarà dels 40.200 veïns actuals a gairebé 43.000. A la veïna Lloret, l’augment de població es mantindrà en xifres molt similars (concretament, un 5,15%), de manera que passarà de tenir 38.00 a més de 40.300 veïns.

Pel que fa a les grans localitats del Baix Empordà, la població de Palafrugell creixerà un 7,87%, de manera que el municipi fregarà els 25.000 habitants d’aquí a vint anys. A Sant Feliu de Guíxols, l’increment serà menor, del 5,73%, de manera que s’arribarà als 23.400 habitants.

En canvi, Roses serà una de les grans localitats que seguirà una tendència contrària, ja que en lloc de guanyar població, les previsions apunten que en perdrà. D’aquesta manera, segons l’Idescat, la localitat altempordanesa reduirà la seva xifra d’habitants de 19.923 a 19.6125, de manera que caurà un 1,23%.

