Robatori amb violència i intimidació en una pizzeria de Santa Eugènia. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació i busquen al lladre.

Els fets van succeir el dimecres a les onze de la nit en un local de restauració ubicat al carrer Tomàs Carreres i Artau i pròxim al carrer Agudes d'aquest barri de Girona. En aquell moment, l'establiment ja havia tancat i a dins hi havia el seu responsable. Mentre estava a dins va veure un home que el mirava des de fora del local.

Aquest el mirava a través del vidre del local i el propietari va dir-li que la pizzeria ja estava tancada al públic.

L'home però, en comptes de marxar va mostrar-li una pistola amb to amenaçant. El responsable del local en veure l'arma de foc -que no es descarta que pugui ser de fogueig- i la situació, va aprofitar que tenia el local tancat amb clau per amagar-se al magatzem.

Accedeix al local

Mentre això succeïa va començar a sentir cops a la porta i com es trencava el vidre. El lladre després de fer la trencadissa va aconseguir entrar a la pizzeria.

Va remoure-ho tot, segurament per buscar coses de valor i finalment, va fugir amb el calaix de la caixa registradora. A dins hi havia, segons va denunciar la propietat, pocs diners en monedes. A banda dels diners, també va sostreure documentació personal del propietari.

Mentre tot això succeïa, el propietari del local va poder alertar el telèfon d'emergències 112 i en poca estona els Mossos d'Esquadra van poder arribar al lloc dels fets. El delinqüent ja havia fugit.

El responsable del local va denunciar els fets l'endemà i els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona tenen oberta una investigació i busquen el responsable del robatori violent en aquesta pizzeria de Santa Eugènia.