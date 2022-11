Equipats amb bates, guants, mascaretes, una balança i bisturí en mà, una delegació de la Fundació Prevenció Residus i Consum Responsable (Rezero) s’ha desplaçat fins a Llagostera per practicar una autòpsia a les bosses d’escombraries, de la fracció rebuig. En total s’han analitzat una quinzena de bosses agafades aleatòriament durant el servei de recollida porta a porta del nucli urbà.

El resultat preliminar és que dels 40 quilos analitzats, 30 es podrien evitar amb bones pràctiques encaminades a la reducció de residus com la utilització d’envasos i materials reutilitzables o l´ús de la deixalleria municipal.

L’acció, impulsada per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera, amb el suport de l’Agència de Residus, té l’objectiu de conscienciar la població sobre el fet que la majoria de residus que van a la fracció resta, i per tant acaben a l’abocador, podrien evitar-se ja sigui recuperant-los, compostant-los, reutilitzant-los o bé reciclant-nos.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera, David Parron, ha explicat que cal seguir treballant per arribar al residu zero i que accions com aquestes posen en relleu que encara queda molt camí per recorre. Amb tot, Parron ha destacat que Llagostera, gràcies al sistema porta a porta, es troba per sobre del 70% de percentatge de recollida selectiva i que l’any passat es va reduir en 200 tones els residus que van acabar a l'abocador de Solius, amb el cost i l'impacte mediambiental que això suposa.