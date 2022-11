Vilablareix acull fins el 28 de novembre una campanya per recollir roba als centres educatius. En concret es posaran contenidors per a la recollida tèxtil al carrer Perelló (davant de l’escola), al carrer Marroc (davant dels mòduls de l’escol), a l’entrada de la llar d’infants i a l’entrada de l’institut. Els contenidors seran buidats per Ecosol, empresa d’inserció de Càritas. D’aquesta manera, a més de reduir residus, es vol contribuir a generar oportunitats de treball per a persones amb risc d’exclusió social. S’hi pot dipositar roba de vestir, roba de la llar com llençols o tovalloles i calçats i complements com bosses de mà o cinturons. La roba s’ha de dipositar neta dins d’una bossa tancada. Les sabates han d’estar aparellades, lligades pels cordons o amb una cinta i dins d’una bossa.

La campanya que té el suport de l’agència Catalana de Residus. La roba recollida es comercialitza socialment i afavoreix la reutilització, el reciclatge i la cogeneració.