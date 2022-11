L’aparcament de darrere de l’Auditori de Girona tornarà a quedar tancat per ordre judicial

Una sentència obligarà a tornar a tancar el solar situat entre el pont de Fontajau, el riu Ter i l’Auditori de Girona que funciona com a aparcament gratuït. La titularitat del terreny és motiu de disputa, des de fa anys, entre l’Ajuntament i la família Masó Bru tot i que el jutjat no entra a estudiar qui és el propietari. El magistrat només ha analitzat la retirada dels blocs de formigó que havia col·locat, l’any 2019, la família defensada pels serveis jurídics d’RM Assessors. L’Ajuntament va decidir retirar-los poc abans de les Fires de l’any 2021 en considerar que el solar era patrimoni municipal i que havia de tornar a funcionar com a estacionament. Al·legava que amb les caravanes dels firaires a la Copa, «calien espais públics d’aparcament». El jutge però, considera que no queda acreditat que mantenir tancat el solar provoqués un perjudici impossible de reparar: «La simple decisió de reubicació de les caravanes- de l’interior del parc de la Devesa a la Copa- no pot justificar la creació d’un dany irreparable, sense cap més prova.

La sentència obliga l’Ajuntament a tornar a posar els blocs de formigó i a retornar els diners que havia facturat a la família Masó per l’operació de retirada de les tanques de tot el perímetre del solar, ja que aquests s’havien negat a treure-ho. La quantitat no ha transcendit. L’Ajuntament també ha de pagar les costes del judici, amb un màxim de 300 euros. El jutge no entra a valorar «la propietat de la finca» perquè hi ha oberts ja altres procediments per aquest tema.

El litigi entre les dues parts sobre la propietat de la parcel·la coneguda com «el triangle del Ter» ve de lluny i es va fer evident l’any 2015 amb els primers xocs públics quan la família va requerir que tirés endavant l’expedient d’apreci i d’expropiació. A partir d’aquí, van generar-se cinc contenciosos interposats, tot i que alguns es podrien acumular. Enmig del conflicte i aprofitant que l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre un informe indicant que no era propietari del terreny, la família va demanar autorització per tancar el solar entenent que se li donava la raó pel que fa a la titularitat. L’Ajuntament li va donar el permís i la família va col·locar impediments perquè els vehicles deixessin d’entrar a la parcel·la que consideraven seva. L’Ajuntament però, va reobrir-lo a la força després d’analitzar documentació històrica que, a parer seu, determinaven que, sens dubte el solar era municipal. El darrer any, el solar hi han pogut aparcar diàriament, gratuïtament més d’un centenar de vehicles cada dia. Hi ha hagut excepcions, com els dies on l’Ajuntament hi ha deixat aixecar la carpa del circ de les Fires, per indignació de la família.