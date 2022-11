L’advocat, exregidor i excap d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona Quim Oliva, va oficialitzar ahir que serà el cap de llista de la nova formació municipalista Girona x Girona. Ho va fer en un acte a la Casa de Cultura. Durant l’acte, Oliva va exposar que ell serà el candidat i que darrera seu hi haurà quatre dones que es donaran a conèixer les pròximes setmanes. L’advocat és el president de la formació i té com a vicepresidenta a Dolors Vilamitjana. Girona x Girona té com a eixos principals el municipalisme, en el sentit que són estrictament presents només a la ciutat; el gironisme per deixar clar que són un partit independent de cap altra formació; i l’autonomia dels barris de la ciutat, per fugir del «centralisme» de la plaça del Vi.