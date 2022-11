«No està decidit, però contemplem el retorn del Girona10 amb nou format»

Xavier Garcia i va ser escollit la setmana passada com a nou president de l'Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona agafant el relleu de Josep Carreres, que havia president l'entitat en els últims vuit anys. Garcia és gerent del restaurant Mimolet i de La Tabarra, situats al bell mig del Barri Vell, així com també del Castell de Sant Gregori.

Què el va portar a presentar-se com a president de l’associació?

Fa dos anys que estic a l’associació. Arran de la pandèmia vaig considerar oportú associar-me per treballar en el bé del col·lectiu, perquè és un sector que des d’aquell moment ens ho estem passant malament. El sector sempre ha tingut tendència a no estar massa cohesionat i la pandèmia ens va unir a tots, i amb aquests dos anys he vist que les coses només s’aconsegueixen amb unitat.

Fins ara tots els presidents de l’associació havien estat hotelers. Que ara sigui un restaurador pot ser un impuls pel sector?

L’hotel sempre ha tingut molta força a la ciutat. El teixit productiu, de negoci, de treballadors i econòmic és el dels bars i restaurants. N’hi ha molts i sempre han tingut molt pes. Crec que tots tindran pes per igual.

Quines són les principals mesures que vostè i la seva junta portarà a terme des de bon principi?

Se n’han pres dues. Bé, la primera és més un resultat, perquè la junta està formada per un 75% d’empresaris i crec que la visió d’un empresari en una junta és molt important. I la segona és incorporar els associats que estaven al FECASARM. Serà la primera vegada que l’associació sigui d’hotels, bars, restaurants i oci nocturn.

I a llarg termini?

Professionalitzar l’associació, per donar tants serveis com puguem als nostres associats. També captar i captivar a més associats per tenir tots més força i tenir més contacte amb l’administració local.

Així vol implantar una relació més intensa amb l’Ajuntament?

Sí. Hem de mantenir una conversade tu a tu molt fluida, i no tan reaccionària. Crec que ens hem d’unir permanentment per aconseguir un model de ciutat i hostaleria i una normativa homogènia a tota la ciutat. Ara està molt desordenat i tenim moltíssima feina.

I activitats que siguin de reclam pel turisme?

N’hi haurà moltes, hi ha previstes més accions. Tot just fa una setmana que s’ha format la junta i no serà fins d’aquí a tres setmanes que es farà la Junta Executiva. De moment, no puc explicar res més perquè una de les novetats de la junta és que farem feina en equip, i encara hem de decidir moltes coses.

Potser tornar a fer el Girona10?

No està decidit, però es contempla. El Girona10 és una de les millors accions que ha fet l’associació en el passat, juntament amb la Setmana Gastronòmica. Es contempla, segurament, amb un nou format, noves incorporacions i nous establiments.

Com valora el treball de l’associació en els últims anys?

Lloable, admirable per haver passat un procés polític desastròs, on l’administració local mirava cap a un altre costat. La pandèmia també va ser molt dura. Josep Carreras hi ha posat molta dedicació, però les presidències i les juntes han d’anar canviant en funció de com canvia el temps.

Carreras li ha donat algun consell?

Ja fa dos anys que estem junts i després dels anys que ell havia estat president vaig veure oportú que en aquest nou format de junta s’incorporés un nou càrrec. Es tracta de president honorífic (això entre cometes), i Carreres estarà a la nostra disposició per tot el que creiem oportú i nosaltres estirarem d’ell per tot el que considerem oportú. Això no és un trencament d’una junta cap a una altra, és una transició.