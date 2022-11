L’Ajuntament de Girona commemora el Dia Mundial de la Infància, que es celebra cada 20 de novembre, durant tot el mes. L’objectiu és treballar des de diferents perspectives per posar l’infant en el centre de les polítiques municipals.

Durant aquestes setmanes s’estan realitzant tallers de promoció dels drets dels infants en els quals hi participen uns 1.500 infants i joves de la ciutat. Els tallers busquen promoure la participació i reforçar el coneixement dels propis drets i deures. A partir d’aquesta activitat, els infants i adolescents escullen els seus representants per al Consell d’Infants i el Consell d’Adolescents que són els òrgans de participació on estan representats.

Amb relació a això Àdam Bertran, regidor d’Educació, Infància i Esports, explica que «l’any 2016 Girona va ser reconeguda per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància per la promoció i defensa dels drets dels infants. L’any 2021 UNICEF ha renovat aquest reconeixement».