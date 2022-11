La Universitat de Girona (UdG) està desplegant un pla estratègic per a reduir el consum energètic en previsió d’un increment dels preus. El conjunt de les universitats catalanes alerten que no podran fer front a l’augment de la tarifa de l’energia ja que fins ara estan pagant un preu entre 3 i 5 vegades inferior al de mercat en adquirir-lo via el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que ha obert una nova licitació perquè el contracte actual finalitza el 2022.

Davant d’aquesta situació i tement que el preu de l’energia es tripliqui o quadrupliqui, les universitats han traslladat la seva «gran preocupació» a la conselleria de Recerca i Universitats, a qui han demanat que apliquin un pla de xoc amb fons addicionals en el marc de la negociació del pressupost del 2023. Per fer front a l’augment del cost de l’energia, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, va demanar en comissió parlamentària «recursos extres i un pla específic del Govern», ja que l’augment «també afectarà la resta de conselleries». Les universitats han dit que és difícil estimar amb precisió quant ascendirà la factura energètica el 2023 ja que dependrà de les condicions econòmiques que s’acordin amb les empreses adjudicatàries del procés de licitació que el CSUC ha iniciat. La Universitat de Girona (UdG) preveu que el preu de l’energia es multipliqui per un coeficient entre 2,9 en un horitzó estable a quatre anys i de 5,8 en un horitzó d’un any. Per disminuir el consum d’energia, aquesta universitat està desplegant el Pla Estratègic d’Ambientalització, tot i que amb un marge d’actuació limitat atès que ha afirmat que és una de les més eficients en estalvi energètic d’Espanya. La Universitat de Barcelona, que amb uns 62.000 estudiants és la que té més alumnes de Catalunya, preveu un sobrecost de 19 milions d’euros a causa de l’augment del preu de l’energia, però confia poder reduir aquest impacte tant en la licitació que està promovent el CSUC com amb la implantació de mesures d’estalvi energètic. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha calculat que el 2023 el preu de l’electricitat, «en el pitjor dels casos», es podria multiplicar per 5,74 i el del gas per 7,45 respecte al preu del 2022. Imports inassumibles Aquests imports «són inassumibles per a les universitats públiques» i en el cas de la UPC «obliguen a preparar uns pressupostos poc realistes, ja que no estan assegurats els ingressos per poder cobrir el sobrecost energètic», han afegit des de la universitat. Per tal de reduir el consum i poder fer front a l’increment de preus, el Consell de Govern de la UPC va aprovar el 27 d’octubre passat un programa d’estalvi energètic amb mesures com la substitució progressiva de calderes de gas per sistemes més eficients i millores a l’aïllament de cobertes i finestres, entre altres mesures. La Universitat de Lleida (UdL), per part seva, ha calculat que passarà a pagar de l’ordre d’1,6 milions d’euros (xifra mitjana dels últims exercicis) a uns 6,6 milions, una quantitat que ha considerat «del tot inassumible si no s’obtenen fons addicionals». Aquesta universitat, entre altres accions, ha redactat un pla d’estalvi energètic que preveu instal·lar plaques fotovoltaiques d’autoconsum. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha estimat que quadruplicarà la despesa i que està millorant els aïllaments exteriors, ajustant temperatures dels espais i activant i aturant les instal·lacions de climatització i il·luminació en funció de la ocupació dels espais. Pel que fa a energies renovables, la UAB ha assenyalat que està «desplegant amb força» l’energia solar fotovoltaica ja que el 2022 ha licitat tres instal·lacions per import de 500.000 euros. La UPF ha assenyalat que està treballant en un pla d’estalvi d’energia que encara no s’ha aprovat formalment i que inclou mesures com instal·lar plaques fotovoltaiques, continuar instal·lant llums LED o reduir els horaris en alguns edificis, i ha assegurat que «en cap cas tancarem cap instal·lació». Calculant un preu de l’energia un 60% superior a l’actual, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona-Reus (URV) ha afirmat que està prenent mesures