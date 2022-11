L’Ajuntament de Girona va guardonar ahir la tasca de les associacions de comerciants de la ciutat durant la V Nit del Comerç de Girona.

«A Girona tenim un sector comercial potent i dinàmic que ha sortit reforçat de la crisi que va representar la pandèmia, i que sempre ha sigut capaç d’adaptar-se a les noves necessitats. Avui hi ha més comerç que abans de la covid, i aquesta és una realitat que ens permet ser optimistes i garantir que continuarà sent un sector fort, generador de riquesa i d’ocupació, i un dels atractius més importants que ofereix Girona tant per als propis veïns i veïnes, com també per a les persones visitants», va afirmar l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Els comerços premiats ahir van ser Scarlatta (Premi Avantguarda), Toni Pons (Premi Ambaixador de Girona), Caganer.com (Premi l’Art de l’Ofici), Flors Jumel (Premi Talent), A Granel (Premi Comerç Verd), Bicicletes Fortià (Premi Comerç Singular), Emili Busquets (Premi Especial Soc Girona) i l’Associació de Comerciants Sàbat-Domeny-Taialà (Reconeixement Nova Associació de Comerciants).

Establiments antics

Durant l’acte també es va fer un reconeixement i un homenatge a aquells comerços emblemàtics de llarga trajectòria de la ciutat que han complert durant l’any en curs els 25, 50 i 75 anys, i els tres establiments més antics de Girona, exceptuant els tres premiats en l’edició anterior. En aquesta ocasió, els tres establiments més antics, que van rebre el Premi Comerç Emblemàtic, van ser Antiga Casa Bellsolà (130 anys), Casa Marieta (130 anys) i L’Argadà (129 anys). També van rebre el Premi Comerç Emblemàtic, als 75 anys d’història, la Farmàcia Olga Folch, la Joieria Ayuso i L’Artística; als 50 anys, la Pastisseria Bomboneria Reverter i, als 25 anys, la Llibreria Ulyssus.