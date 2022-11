L’Ajuntament de Salt ha aprovat en el ple celebrat aquesta tarda la compra l’antiga fàbrica tèxtil la Gassol per un total de 5.572.019,29 milions d’euros. De fet, ja feia uns mesos que el consistori anava al darrere de l’adquisició d’aquest espai de 55.000 metres quadrats. Va ser el passat mes de maig que ja va mostrar interès d’aquestes quatre fàbriques distribuïdes en diverses naus a banda i banda de la séquia Monar, i ara ha pogut tancar l’acord aprovat per majoria absoluta. L’equip de govern ha votat a favor, però l’oposició no ha donat suport a aquesta proposta. El PSC i Vox han votat en contra, mentre que IPS-CUP es s'ha abstingut.

Per portar a terme aquesta compra, el consistori ha hagut de demanar un préstec a llarg termini de sis milions d’euros. Tanmateix, va ser un punt molt debatut en el ple, igual que ho va ser elde pressupostos de cara al pròxim any, que també va ser aprovat, tot i el vot en contra de l’oposició.

«Des d’un primer moment, quan ens vam plantejar l’operació per aquestes xifres, hem considerat que estàvem davant d’una oportunitat per adquirir uns espais que ens permetran ampliar els equipaments municipals», apuntava l’alcalde de Salt, Jordi Viñas. A la vegada, també «protegim el patrimoni històric de Salt i, tot plegat, sense oblidar que des de l’Ajuntament es podrà controlar el desenvolupament de la zona i evitar l’especulació en aquest punt», afirmava Viñas.

Els terrenys comprats estan situats entre l’autoposta i el Barri Vell de Salt, i junts sumen uns 55.000 metres quadrats, dels quals uns 30.000 estan ocupats per les naus industrials del complex. Tanmateix, el consistori encara no sap ben bé quins usos es donaran aquest espai. «S’han d’anar definint», explicava el regidor de Territori, Àlex Barceló. «Posteriorment caldrà, entre tots i totes, aprofitar aquesta oportunitat i concretar les propostes que s’hi volen impulsar i que garanteixin la millor viabilitat i adequació al pla d’usos», també assenyalava el regidor.

En tot cas, l’oposició no ha estat a favor d’aquest punt, votat per caràcter urgent. El portaveu del PSC, Joan Martín va apuntar que el seu partit s’oposava a la proposta perquè això «hipoteca el consistori en els pròxims anys». Mentrestant, la portaveu d’IPS-CUP, Cristina Sibina, exposava que «ens fa por que es pugui destinar a pisos o a entitats privades», tot i que, finalment, s'ha abstingut.

Aquesta és la tercera adquisició que fa l’Ajuntament de Salt durant aquesta legislatura, tot i que les dues anteriors havien estat per un pressupost molt més baix. A principis d’aquest any va comprar l’edifici de l’antiga llar d’infants El Petit Jardí per 385.000 euros. Mentrestant, també va comprar una casa al carrer Ramon Moreno, molt a prop de la Gassol. Aquests dos espais van ser adquirits per ser dedicats a equipaments.

En desús des de 2005

Ja fa més de 17 anys que les diferents naus de l'antiga la Gassol no funcionen. El 13 d'abril de 2005 van tancar definitivament les portes a Salt, un segle i mig més tard de la seva fundació. De fet, al llarg dels últims anys, la fàbrica ha passat per un llarg procés d'intents de venda de les seves diferents parcel·les, tots ells frustrats. A part, també ha passat per diferents demandes entre els propietaris de les diferents parcel·les i els hereus d'aquests. Fins i tot, l'exalcalde de la ciutat, entre 2011 i 2015, Jaume Torramadé, es va veure involucrat en un d'aquests processos judicials.