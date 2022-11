Amy Sabaly serà la tercera de la llista de Guanyem a Girona. La jurista i veïna de Sant Narcís, d'origen senegalès, acompanyarà a l'alcaldable, Lluc Salellas, i a la regidora Cristina Andreu en la llista per les municipals.

Sabaly, de 42 anys, va arribar a Catalunya l'any 1990, procedent de Trao, al Senegal. Actualment, exerceix d'assessora jurídica i està especialitzada en temes d'estrangeria. Al barri de Sant Narcís ha participat activament a l'AFA de l'escola Àgora i ha estat implicada amb la comunitat afrocatalana de Girona.

«Vull aportar el meu granet de sorra per fer una Girona on tothom hi tingui cabuda, una Girona que cada veí o veïna, vingui d'on vingui o visqui al barri que visqui, se senti seva», apuntava Sabaly. La candidata també ha explicat que «aconseguir integrar i fer partícips del dia a dia de la ciutat els nous gironins és un gran repte de present i futur que s'ha d'encarar». I és que, ara com ara, a Girona hi viuen 25.000 persones, una de cada quatre, nascudes fora d'Espanya.