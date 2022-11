La Fundació Ramon Noguera de Girona, que atén persones amb discapacitat intel·lectual, ha tret una nova línia de joies inspirada en el pas del temps. Elaborades artesanalment pels usuaris de l'entitat, en total hi ha 26 peces diferents (arracades, collarets, braçalets...) i de cadascuna se n'han fet 50 unitats. La col·lecció se subdivideix en cinc àmbits diferents: quatre dissenys propis de l'entitat, que recreen les estacions i es venen a preus d'entre 9,50 i 18,50 euros, i un cinquè disseny, creat per la joiera Mariona Quera, amb peces que costen entre 50 i 55. Aquest any, la Fundació Ramon Noguera també potencia la venda online d'aquestes joies "amb valor social", com destaca la directora gerent de l'entitat Pepita Perich.

La Fundació Ramon Noguera ha presentat aquest dimarts les noves col·leccions de joies, dissenyades per l’equip creatiu i elaborades de forma artesanal per persones amb discapacitat intel·lectual del centre ocupacional Montilivi. Aquest any, s'inspiren en el pas del temps. Quatre d'elles giren al voltant de les estacions (hivern, primavera, estiu i tardor) i la cinquena l'ha creada la joiera Mariona Quera, que ha tornat a col·laborar en el disseny d'aquestes peces amb valor social. En total hi ha 26 peces entre les diferents col·leccions (collarets, penjolls, braçalets, arracades i anells). De cadascuna, se n'ha fet una producció de 50 unitats. "Tot el procés es fa des de la Fundació, des del disseny fins a la venda; els nostres productes tenen un valor social i són ideals com a regal de Nadal, del tió o de l’amic invisible", explica la directora gerent de la fundació. Per a Pepita Perich, "que els usuaris puguin elaborar aquestes joies potencia les seves capacitats i habilitats i els repercuteix en una millora de la qualitat de vida". Aquest 2022, a més, la directora ha destacat que s'ha reforçat la venda online "perquè puguin arribar a més gent i es puguin comprar des de qualsevol indret". Aquest any, les persones usuàries dels centres ocupacionals també han participat en el procés d’elaboració del nou packaging de la col·lecció mitjançant diferents tècniques d’encunyar. Arran d’aquesta participació, acompanyada i guiada amb el suport dels professionals s’ha forjat el nou embolcall de les joies. Com els darrers anys, també han participat en el procés creatiu del disseny de la col·lecció, mitjançant diferents pluges d’idees i proves amb materials i peces de mostra. La joiera Mariona Quera, per la seva banda, ha subratllat estar "contenta" d'haver pogut tornar a posar el seu "granet de sorra amb un projecte que ajuda tantes persones". La seva col·lecció, inspirada en una curculla, s'ha plasmat en un penjoll i un braçalet de plata. L'espiral, esculpida a mà, simbolitza el pas del temps. "Hem portat a terme una tècnica manual i artesanal que es coneix com cera perduda”, ha explicat Quera. Ocupació terapèutica Els acabats de les diferents joies de la Fundació Ramon Noguera són tots amb plata de llei, i en molts casos, amb plata banyada en or. S’elaboren de manera artesanal com una activitat d’ocupació terapèutica. Aquest fet permet que els dissenys, les tècniques de creació i els materials utilitzats es treballin des d’una perspectiva social, no només estètica, per poder adaptar els processos a les habilitats de les persones. La responsable de l'equip creatiu i monitora de l'entitat, Ester Roura, diu que els colors de les diferents joies també fan referència a l'estació en què s'han inspirat. "A l’hivern, les joies tenen colors més foscos, més freds i amb alguna guspira de llum; a la primavera apareixen els primers colors i els primers raigs de llum; a l’estiu, l’explosió de colors i de vida és molt significativa dins de la col·lecció, i a la tardor, destaquen els colors terra, més relaxants, que conviden altre cop a la tranquil·litat", ha explicat.